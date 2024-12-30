台東土地公告現值平均漲幅1.65％　地王仍是正氣路、光明路角地

▲台東縣土地公告現值調整平均漲幅1.65％。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣114年公告土地現值作業，已由地價暨標準地價評議委員會評議通過，全縣平均調幅為1.65%，最高宗地公告土地現值位於台東市正氣路與光明路之角地， 地價與113年同為每平方公尺204,500元，最低區段地價則以延平鄉鸞山段下野部落西側臨溪之土地，每平方公尺36元，評議結果依規定編製土地現值表將於114年1月1日進行公告。

台東縣政府表示，114年公告土地現值調整作業，依據平均地權條例第46條規定，業經台東縣地價暨標準地價評議委員會評議通過，考量社會經濟狀況及民眾地價稅負能力等因素，今年全縣公告土地現值平均調幅為1.65％。

地政處指出，為使台東縣各鄉鎮市間及鄰縣地價平衡合理，縣府除召集花蓮縣及縣內各地政事務所就各所轄區毗鄰鄉鎮區段辦理地價平衡協調會，另外，各地政事務所地價人員也參加屏東縣政府及高雄市政府分別與台東縣政府辦理的毗鄰地價平衡協調會，經與各毗鄰縣市相互平衡協調後，毗鄰區段地價差異不大，皆於容許合理範圍內。

地政處進一步說明，近年縣內各項重大公共工程如花東鐵路雙軌計畫、台九線拓寬工程持續推動建設；以及舉辦多元產業行銷活動、積極推動觀光發展吸引人潮，帶動商業需求增加。因此，在交通便捷度提升及生活環境改善下，也牽動著房地交易行情。惟受近年政府推行相關稅制、中央銀行升息及貸款成數調整等政策影響。整體而言交易量趨緩，但地價呈現微幅上漲趨勢。

評議結果依規定編製土地現值表將於114年1月1日公告，民眾可於公告後親至縣內各地政事務所或台東縣政府地政處網站(https://land.taitung.gov.tw/)查詢。