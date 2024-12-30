曾被譽「台中最美酒店」開幕2年就標售　李方艾美回應了

▲台中李方艾美試內部豪氣奢華，但開幕兩年就公開標售，同業透露「不意外」。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

曾經被稱為台中最美酒店、位在台中火車站旁的李方艾美酒店在2024年底前傳出公開標售，開價百億元。酒店方今天強調，這次招標是飯店業主基於資產配置與經營策略考量，並不影響業主以及李方艾美酒店的正常營運。

市場傳言不斷，業界透露，李方艾美一直在尋求買家，甚至「開幕前就想賣」，同業提到，目前李方艾美平日平均房價約6000元上下，對外號稱住房率平均80、90%，甚至達100%，且多半是散客，讓業界覺得高得離譜，「但即使住房率高，生意好，也難補先前資金缺口」。

▲李方艾美命運多舛，疫情後終於開幕，但開幕2年就宣布公開標售。（圖／資料照片）



但也有人認為，近日北、高飯店市場熱絡，演唱會、體育活動不斷，瓜分掉台中商機，2025年之後台中飯店業恐更慘澹；也有一說是，儘管李方艾美在台中飯店市場表現不俗，但勤美洲際飯店開幕後，李方的最美酒店光環消失，客源更被吸走。

不過，也有同業認為，先前李方曾開價百億元標售，但不了了之，這次應僅是試水溫，也再趁機拉抬價格，並非真的想要出售，也想尋求合作及資金投入。

標售原因眾說紛紜，李方艾美強調，這次招標是飯店業主基於資產配置與經營策略考量，酒店和萬豪國際集團為簽約合作關係，這次招標不影響業主以及李方艾美酒店的正常營運，酒店將持續為每位賓客及萬豪會員提供優質的服務及住宿體驗，並與業主攜手共創佳績。