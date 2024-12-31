楠梓「被咖啡耽誤的K書中心」老闆請辭　在地認頂讓金合理

▲路易莎咖啡堪稱「本土咖啡店龍頭」，建楠店距離台積電也不遠，近日掛網求頂讓。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電在高雄楠梓設廠， 2025年量產，區域掀起一波慶祝行情，店面效益強，路易莎咖啡堪稱「本土咖啡店龍頭」，建楠店距離台積電也不遠，近日掛網求頂讓，店家自曝，家中2寶太小分身乏術，租期到2029年。信義房屋專家表示，房價飆漲區域店租還沒跟上。

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路易莎咖啡是台灣本土連鎖咖啡龍頭，門市甚至比星巴克還多，平日、假日店內往往一位難求，店內不但有在地人消費，還聚焦學生族群，被不少民眾笑稱是「被咖啡耽誤的K書中心」。

▲路易莎咖啡平日、假日店內往往一位難求。（圖／記者張雅雲攝）

建楠店位於楠梓區建楠路，根據資料，為地上2樓透天，1、2樓坪數為80坪，頂讓金為250萬元，月租金8萬元，租期到2029年，換算年租金96萬元，店家自曝因家庭2個小孩太小，實在分身乏術，商討過後決定頂讓。

在地房仲透露，頂讓通常是租客連同營業場所、品牌經營跟生財設備一起轉讓，但必須延續原本租客與屋主當初的租期與租金價格，以現在手搖飲的加盟金動輒百萬元來看，頂讓金也算符合行情。

信義房屋楠梓土庫店杜微中表示，建楠路屬於楠梓火車站前商圈，屬於早期發展舊聚落，整條建楠路有各大連鎖品牌如麥當勞、肯德基、屈臣氏、康是美等各大知名品牌插旗，店面效益明顯，附近生活機能成熟。

▲建楠路新屋主取得成本不斷墊高，租金還沒跟上，呈現緩漲。（圖／記者張雅雲攝）

該商圈以在地人為主，集市條件優越，可說是餐飲業不敗地段，加上租金不高，杜微中說：「透天店面租金落在4.5~6萬元，店面空租率也低，相對容易經營。」

不過沿線屋主多為在地老地主，以長期收租為主，少有釋出，若釋出交易，一般多是處分資產，楠梓因台積電設廠，帶動住宅、商用地產價格飆漲，新屋主取得成本不斷墊高，租金逐漸跟上，呈現緩漲。

路易莎建楠店小檔案 位置 建楠路 坪數 80坪 月租金 8萬 租期 至2029年 盤讓金 250萬

▲路易莎建楠店小檔案。（ETtoday製表）

高雄市仲介公會理事陳陽智表示，透天店面屋齡約50年，近年成交價落在3000~4000萬元，目前沿線銷售中有5間連棟店面，開價2億1288萬元，為同一家族處分資產，地坪169.6坪，換算地價約125萬元。

在地仲介透露，地價與建商收購價格差不多，但還需整合周邊土地，才能發揮足夠土地價值，若是自用收租，換算下來，投報率偏低。

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