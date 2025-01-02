西門「星聚點」撤後重生　傳商旅捧年租1560萬包2樓層

記者項瀚／台北報導

昔西門町地標「星聚點KTV」B1~6樓陸續出租，近期實價揭露，5~6樓1000坪空間以每月130萬元、每年1560萬元出租，傳出新租客是商旅業者。

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▲昔西門町地標「星聚點KTV」B1~6樓陸續出租。（圖／記者項瀚攝）

西門町成都路地標「星聚點KTV」過去承租B1~6樓，是不少學生的歡樂回憶地，但在2019年年受疫情影響撤租，留下7個樓層空置。

這7個樓層最先租掉的是3樓，由KTV業者「Sing Go」租下。接著，B1、4樓也在近年陸續出租，分別由火鍋名店「詹記」、「新大戈壁蒙古烤肉」。其中，B1的詹記有實價租賃揭露，權狀450坪空間每月54萬元。

觀察近期實價揭露，5、6樓也順利出租，權狀1000坪空間，每年租金總價1560萬元，換算每月租金130萬元，單價則為1299元。

記者實地走訪，5~6樓電梯還按不下去，順著樓梯往上也進不去。同棟樓的店家透露：「5~6樓之後會是商旅，目前他們已有簡單清理空間，但裝潢好像還沒正式進場。」

▲「大世界商業大樓」租客整理。（表／記者項瀚製）

台北市不動產仲介公會中正萬華區會長劉家豪表示，該大樓名為「大世界商業大樓」，過去由星聚點長期承租，5~6樓作為商旅頗為合適，「該處除了是西門町地標，距離捷運站也不遠，且人潮不像徒步區那邊擁擠，拖行李什麼都比較方便。」

劉家豪說：「要在西門町找到，大樓建物維持得不錯、面積又廣達千坪的商用空間，幾乎已經沒有了，更何況又是那麼精華的點位，每月130萬元租金、換算每坪1299元實在不貴。」

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯補充，商旅業者最怕的就是法規限制，實務上有不少業者就是卡到這條，用途變更過不了，最終只能無奈與房東解約，「而本次西門町個案過去是KTV，法規要求嚴格，基本上商旅業使用沒什麼問題，是相當合適的標的。」

邱鼎峯舉例說明，KTV的法規要求是需有2隻逃生梯，其中1隻寬度達140公分以上，而商旅業的規範是需達120公分以上。

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