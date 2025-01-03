南區小北百貨建地4.5億賣開發商　原屋主獲利1.5億

▲位於台南南區的健康店開店起碼15年，是不少人從小買到大的回憶，根據最新實登，去年8月以4.5億元成交。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南起家的小北百貨，堪稱在地五金百貨龍頭，位於台南南區的健康店是不少人從小買到大的回憶，根據最新實登，去年8月以4.5億元成交，原屋主持有12年獲利1.5億。據查，買家為樂芙國際開發，背景為不動產開發公司。信義房屋專家表示，該區大面積素地已不多。

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小北百貨健康店位於台南市南區西門路一段、健康路二段口，屬於健康路生活圈，據Google Maps顯示，至少從2009年就已營業，而在地人回憶，開店應有20年以上，且24小時營業，吸引不少在地人消費，之前屋主曾開出5億800萬元求售。

▲該店目前仍持續24小時營業中，總價創南區實價史上最貴透店紀錄。（圖／記者張雅雲攝）

根據最新實登，該店8月以4億5200萬元成交，總價創南區實價史上最貴透店紀錄，目前仍持續24小時營業中，店員透露，尚未收到任何歇業通知。

該店為地上1樓透天，屋齡22年，地坪合記533.9坪、建坪91.13坪，該筆交易並備註土地價款為4億3844萬元，建物價款為1356萬元。據查，買家為樂芙國際開發，背景為不動產開發公司。

而實價登錄公布，2013年7月該地由自然人以2億9363.9萬元成交，等於原屋主持有12年加價1億5836.1萬元出售，漲幅約53.9%。

台灣房屋永華市政加盟店店東吳權峰表示，若扣除道路用地，以土地價款換算，單坪地價為87.78萬元，創南區地價新高。

▲該區是南區開發較早的舊市區，已難有大型素地可開發。（圖／記者張雅雲攝）

吳權峰表示，該區是南區開發較早的舊市區，已難有大型素地可開發，土地行情落在70~80萬元左右，而該地四面臨路，為商業用地，建蔽率60%、容積率220%，根據去年銷售資料透露，月租金68萬元，換算投報率為1.8%，成交價也算符合區域行情。

信義房屋金華店專案經理簡劭存表示，該店距離蛋黃區中西區也不遠，並鄰近86快速道路，聯外交通便利，距離新光三越新天地車程約5分鐘，商業機能相當發達。

1樓具店面機能，新買家不論是自行開發還是轉售素地、繼續出租都頗具效益，現階段區域新大樓行情也要4字頭起跳，主力購屋客群以在地剛需為主，近年房價已見漲勢。

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