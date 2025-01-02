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交通、機能、綠意一應俱全　「遠雄敦富」定義機捷品味生活

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲首次進軍機捷特區的遠雄建設，看準北屯區的未來潛力舉辦假日市集與藝術展。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市近年發展中心聚焦北台中，從水湳經貿園區單元8、14期重劃區、11期重劃區再到機捷特區，新興重劃區聯手建設發酵，奠定北台中一榮俱榮的基礎條件，而觀察北台中新興重劃區中，發展最快速的重劃區非「機捷特區」莫屬。

其實在2019年時，台中G0捷運機廠特區尚未大舉發展，但近5年居住人口不斷移入，除了率先開幕的好市多北台中店選址機捷特區外，幾乎大型的連鎖品牌商家，也陸續動起來持續進駐，包含全聯福利中心、大地商場、統一集團、星巴克、潮牌咖啡、健身房以及興建中的麥當勞，也讓103公頃的機捷特區商業氣息欣欣向榮。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲一向秉持替住戶著想的遠雄建設，自2024年12月13日至2025年2月16日舉辦名為《城市潮流漫步》的藝術展覽，將建築空間與當代藝術結合，化身為一座「城市美術館」。（圖／「遠雄敦富」提供）

遠雄房地產行銷協理楊士瑩表示：「北屯機捷特區發展之母，就是擁有其他區域比不上的交通利多，光機捷特區就擁有北屯總站、舊社站與松竹站等3座捷運站，另外更囊括松竹站、頭家厝站2座火車站，整體區域握有交通樞紐發展金鑰。」
且因應人口移入的居民便利性，市府也規劃12條聯外道路，其中包括斥資逾1億元的敦富八街銜接大成街、敦富九街銜接中興路道路工程，預計於明年6月份正式完成道路開闢。

首次進軍機捷特區的遠雄建設，看準北屯區的未來潛力，取得主幹道敦富路上超過1300坪基地，推出北屯首發案「遠雄敦富」，提供2～3房多樣化格局，滿足不同年齡層對於「住」的需求與想像。

楊士瑩強調：「機捷生活圈商業、綠地都滿足生活上的必要條件，更因地理位置就在台中後花園大坑風景區的首哨站，同時也吸引不少『退休族』目光，當前已購客輪廓中，有想區隔工作生活圈的科技業、北屯區域換屋族、首購小家庭、以及退休族群，顧客肯定與支持，也讓我們對於策展發掘新生活樣貌深具信心。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲遠雄建設以「生活即藝術」重新定義北屯區機捷特區的生活樣貌。（圖／「遠雄敦富」樣品屋實景拍攝）

一向秉持替住戶著想的遠雄建設，即日起至2025年2月16日舉辦名為《城市潮流漫步》的藝術展覽，將建築空間與當代藝術結合，化身為一座「城市美術館」，讓賞屋客賞屋同時也能有草間彌生、奈良美智、村上隆等國際知名藝術家的作品相伴。

在「品味客」搶進下，遠雄建設更與民同樂，提升了整個文化品味與生活質感，寬闊透明大落地窗的接待中心，明亮且相當清爽，不僅隨處可見當代藝術家的作品，也引進台灣藝術家張育嘉創作的巨型「美獸」裝置，搭配市集與演唱活動，不論是已購客、在地居民還是不熟悉機捷特區的民眾，都熱情參與，也對位了遠雄舉辦活動的初心「生活即藝術」。

楊士瑩觀察：「遠雄首次進軍北屯區，就拿出三面臨路大基地，並且同時享受面紅瓦厝公園的愜意、下樓好市多的便利，規劃2-3房適切格局，引入LDK開放式設計，不僅客戶在室內使用上更多元，基地周邊的條件也賦予生活採買的彈性與寧靜。」

面對目前房市景氣，楊士瑩認為：「遠雄作為一個致力於落實城市美學與社區共享的房地產品牌，佈局與規劃都是有憑有據，在地客、具地緣性的客戶都深獲青睞，公司不會辜負北屯民眾期待，未來將持續以實際行動為北屯創造更多美好與感動。」


遠雄敦富基本資料

基地位置：台中市北屯區敦富路與南興北一路交叉口
接待中心：台中市北屯區敦富路437號
賞屋專線：0800-502-555
坪數規劃：兩房(25坪-27坪)、三房(29坪-37坪)
企劃銷售：遠雄房地產
官方網站：https://www.fgrealty.tw/6wk5d2

關鍵字：台中北屯機捷特區遠雄敦富房地產預售屋潮流慢活時尚品味遠雄北台中

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