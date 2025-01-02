交通、機能、綠意一應俱全　「遠雄敦富」定義機捷品味生活

▲首次進軍機捷特區的遠雄建設，看準北屯區的未來潛力舉辦假日市集與藝術展。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市近年發展中心聚焦北台中，從水湳經貿園區單元8、14期重劃區、11期重劃區再到機捷特區，新興重劃區聯手建設發酵，奠定北台中一榮俱榮的基礎條件，而觀察北台中新興重劃區中，發展最快速的重劃區非「機捷特區」莫屬。

其實在2019年時，台中G0捷運機廠特區尚未大舉發展，但近5年居住人口不斷移入，除了率先開幕的好市多北台中店選址機捷特區外，幾乎大型的連鎖品牌商家，也陸續動起來持續進駐，包含全聯福利中心、大地商場、統一集團、星巴克、潮牌咖啡、健身房以及興建中的麥當勞，也讓103公頃的機捷特區商業氣息欣欣向榮。





▲一向秉持替住戶著想的遠雄建設，自2024年12月13日至2025年2月16日舉辦名為《城市潮流漫步》的藝術展覽，將建築空間與當代藝術結合，化身為一座「城市美術館」。（圖／「遠雄敦富」提供）

遠雄房地產行銷協理楊士瑩表示：「北屯機捷特區發展之母，就是擁有其他區域比不上的交通利多，光機捷特區就擁有北屯總站、舊社站與松竹站等3座捷運站，另外更囊括松竹站、頭家厝站2座火車站，整體區域握有交通樞紐發展金鑰。」

且因應人口移入的居民便利性，市府也規劃12條聯外道路，其中包括斥資逾1億元的敦富八街銜接大成街、敦富九街銜接中興路道路工程，預計於明年6月份正式完成道路開闢。

首次進軍機捷特區的遠雄建設，看準北屯區的未來潛力，取得主幹道敦富路上超過1300坪基地，推出北屯首發案「遠雄敦富」，提供2～3房多樣化格局，滿足不同年齡層對於「住」的需求與想像。

楊士瑩強調：「機捷生活圈商業、綠地都滿足生活上的必要條件，更因地理位置就在台中後花園大坑風景區的首哨站，同時也吸引不少『退休族』目光，當前已購客輪廓中，有想區隔工作生活圈的科技業、北屯區域換屋族、首購小家庭、以及退休族群，顧客肯定與支持，也讓我們對於策展發掘新生活樣貌深具信心。」

▲遠雄建設以「生活即藝術」重新定義北屯區機捷特區的生活樣貌。（圖／「遠雄敦富」樣品屋實景拍攝）

一向秉持替住戶著想的遠雄建設，即日起至2025年2月16日舉辦名為《城市潮流漫步》的藝術展覽，將建築空間與當代藝術結合，化身為一座「城市美術館」，讓賞屋客賞屋同時也能有草間彌生、奈良美智、村上隆等國際知名藝術家的作品相伴。

在「品味客」搶進下，遠雄建設更與民同樂，提升了整個文化品味與生活質感，寬闊透明大落地窗的接待中心，明亮且相當清爽，不僅隨處可見當代藝術家的作品，也引進台灣藝術家張育嘉創作的巨型「美獸」裝置，搭配市集與演唱活動，不論是已購客、在地居民還是不熟悉機捷特區的民眾，都熱情參與，也對位了遠雄舉辦活動的初心「生活即藝術」。

楊士瑩觀察：「遠雄首次進軍北屯區，就拿出三面臨路大基地，並且同時享受面紅瓦厝公園的愜意、下樓好市多的便利，規劃2-3房適切格局，引入LDK開放式設計，不僅客戶在室內使用上更多元，基地周邊的條件也賦予生活採買的彈性與寧靜。」

面對目前房市景氣，楊士瑩認為：「遠雄作為一個致力於落實城市美學與社區共享的房地產品牌，佈局與規劃都是有憑有據，在地客、具地緣性的客戶都深獲青睞，公司不會辜負北屯民眾期待，未來將持續以實際行動為北屯創造更多美好與感動。」



遠雄敦富基本資料

基地位置：台中市北屯區敦富路與南興北一路交叉口

接待中心：台中市北屯區敦富路437號

賞屋專線：0800-502-555

坪數規劃：兩房(25坪-27坪)、三房(29坪-37坪)

企劃銷售：遠雄房地產

官方網站：https://www.fgrealty.tw/6wk5d2