南台中4區人口2年增逾1.2萬　1區遷入多於自然增加受矚目

▲台中總人口突破285萬8958人，南台中四大行政區近2年每個月遷入人口來到514人。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中總人口突破285萬8958人，在重大建設與產業利多雙引擎加持下，不僅北台中成為人口移入熱區，南台中4大行政區包括南區、南屯區、烏日區、大里區，2年人口大增1萬2343人，等於每個月人口增加514人，其中南區外來人口多、大里分戶最明顯。

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據台中市民政局資料顯示，南台中4大行政區人口，自2022年59萬2987人穩步攀升至60萬5330人，南屯區2年內就暴增6868人，烏日區因受惠於高鐵、百貨進駐，2年增加3011人。

而面積最小的南區，增加1179人，緊鄰南區的大里區則增加743人。值得一提的是，南區及大里區近兩年人口增加雖不及南屯、烏日區多，但是總戶數卻分別增加3102戶、3000戶。

實際查詢人口增減比例，截至2024年11月，南區與大里區數據最亮眼，社會增加數據與去年同期相比分別成長29.81％、55.08%，自然增加數據則是-13.04%與11.11%，也顯示南區外來人口多於自然人口，大里區則是小家庭分戶狀況明顯。

▲南台中四大行政區人口自2022年59萬2987人穩步攀升至60萬5330人。

對此，住商不動產七期南屯店協理黃盟翔指出：「南區得益於區內雙鐵共構、雙醫療資源等完善的生活機能，吸引不少自住家庭及單人戶在此購屋。」

南區近期推案有精銳建設機構於大慶街二段推出的「曜精銳」，產品規劃24~41坪、2~3房格局，成交均價約在每坪58萬元上下，最高單價已達65.3萬元。

此外，和瑞建設也鎖定在地自住客與首購族，推出文心南路新案「和瑞文心樂章」，規劃25坪2房及36坪3房產品，共計465戶，總銷約84億元。富宇建設繼「富宇上和苑」、「富宇青沐」後，今年也再次於南區建成路推出新案「富宇玥和」。

▲被視為房市戰場的南區總戶數增加3102戶，帶動人口進駐。（圖／記者陳筱惠攝）

南區房仲王薏勝分析：「跨越南屯與南區的13期重劃區，目前首案直接創下南區6字頭高門檻，加上區域地價尚未回落，新重劃區的高單價已經出現購屋族回流市區效應，尤其在目前房市景氣回檔之際，擁有生活機能且價格相對可負擔的南區市區房市也推升聲量。」

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