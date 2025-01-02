豪墅一哥嘆房市「賣囝買老爸」　斷言：畸形時代將回正軌　





▲台灣最大客製化豪墅產品「國際台中會」一期釋放1.5萬坪土地，採客製化興建，目前已售6000坪。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

精湛建設總經理陳志聲直言：「房市過去幾年至今已經成為畸形時代，『賣囝買老爸、買不回來』，尤其在限貸政策下影響最大的是未來1年要交屋族群，2025年往後2~3年，房市將結束這樣的情況，回歸正軌。」

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一向對房市有獨特眼光的陳志聲，面對近期房市景氣走弱，提出見解，他說：「現在預售屋面臨要交屋的一大部分，都遇到一個俗諺常說的，『賣囝買老爸、買不回來』。」

陳志聲解釋許多買家因資金周轉困難或政策影響，不得不低價轉售預售屋，且「最高的風險就解約的15%」，但隨著市場波動，重新進場卻需付出更高的成本。他坦言：「在限貸政策的影響下，對於即將交屋的買家來說，風險尤其大。」

▲精湛建設總經理陳志聲直言：「房市過去幾年至今已經成為畸形時代，『賣囝買老爸、買不回來』」。（圖／記者陳筱惠攝）

以台中市場來說，近期要交屋的社區，幾乎都是2~3年前的推案，陳志聲說：「現在的交屋價成本若一坪賣50萬、成本價38萬元，都比現在開60萬元、成本45萬元的預售屋來的便宜很多，這是開發商的痛處。」

陳志聲表示：「房子是各階層人民的需求產品，10年前27坪的兩房就已經受到異議，到如今27坪2房居然變成常態還覺得很大，甚至有17、18坪的兩房出現市場。」

在產品畸形、房價畸形下，第七波的信用管制出手，陳志聲說：「新房將成為奢侈品，未來2～3年市場把沒有能耐持有房屋的族群去化掉後，畸形情況逐漸變回正軌，而2025年正式回歸元年。」

而目前陳志聲經手的是台灣最大客製化豪墅產品「國際台中會」，該案由食品大廠味丹集團旗下的裕大萬寶資產管理公司與精湛建設合作，在北屯區頭嵙山第一期釋出1.5萬坪土地中，在12月開賣就已出售6000坪，其中最大一筆為國際型台商，一次就訂下1200坪土地等著客製為頂級招待所。

▲台中高球場球證因新案進駐應聲起漲，共計3300張的球證，已從去年7月的420萬元，漲至如今505萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

陳志聲認為：「以客群來說『國際台中會』的買方其實不缺房，但缺的是一個夢想中的居所，在頂級富豪這一個區塊，買氣並不會受到太大政策干擾。」

有趣的是，自「國際台中會」進駐後，鄰近的台中高球場球證應聲起漲，共計3300張的球證，已從去年7月的420萬元，漲至如今505萬元，高球專家預測，在大批富豪前來賞屋、陸續下訂後，台中國際高爾夫球場球證有望來到一張600萬元。

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