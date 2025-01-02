ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

豪墅一哥嘆房市「賣囝買老爸」　斷言：畸形時代將回正軌　

▲▼北屯,大坑,國際台中會,房市,豪墅,陳志聲 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台灣最大客製化豪墅產品「國際台中會」一期釋放1.5萬坪土地，採客製化興建，目前已售6000坪。（圖／記者陳筱惠攝

記者陳筱惠／台中報導

精湛建設總經理陳志聲直言：「房市過去幾年至今已經成為畸形時代，『賣囝買老爸、買不回來』，尤其在限貸政策下影響最大的是未來1年要交屋族群，2025年往後2~3年，房市將結束這樣的情況，回歸正軌。」

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？　周邊房市熱區完整剖析

一向對房市有獨特眼光的陳志聲，面對近期房市景氣走弱，提出見解，他說：「現在預售屋面臨要交屋的一大部分，都遇到一個俗諺常說的，『賣囝買老爸、買不回來』。」

陳志聲解釋許多買家因資金周轉困難或政策影響，不得不低價轉售預售屋，且「最高的風險就解約的15%」，但隨著市場波動，重新進場卻需付出更高的成本。他坦言：「在限貸政策的影響下，對於即將交屋的買家來說，風險尤其大。」

▲▼北屯,大坑,國際台中會,房市,豪墅,陳志聲 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲精湛建設總經理陳志聲直言：「房市過去幾年至今已經成為畸形時代，『賣囝買老爸、買不回來』」。（圖／記者陳筱惠攝）

以台中市場來說，近期要交屋的社區，幾乎都是2~3年前的推案，陳志聲說：「現在的交屋價成本若一坪賣50萬、成本價38萬元，都比現在開60萬元、成本45萬元的預售屋來的便宜很多，這是開發商的痛處。」

陳志聲表示：「房子是各階層人民的需求產品，10年前27坪的兩房就已經受到異議，到如今27坪2房居然變成常態還覺得很大，甚至有17、18坪的兩房出現市場。」

在產品畸形、房價畸形下，第七波的信用管制出手，陳志聲說：「新房將成為奢侈品，未來2～3年市場把沒有能耐持有房屋的族群去化掉後，畸形情況逐漸變回正軌，而2025年正式回歸元年。」

而目前陳志聲經手的是台灣最大客製化豪墅產品「國際台中會」，該案由食品大廠味丹集團旗下的裕大萬寶資產管理公司與精湛建設合作，在北屯區頭嵙山第一期釋出1.5萬坪土地中，在12月開賣就已出售6000坪，其中最大一筆為國際型台商，一次就訂下1200坪土地等著客製為頂級招待所。

▲▼北屯,大坑,國際台中會,房市,豪墅,陳志聲 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中高球場球證因新案進駐應聲起漲，共計3300張的球證，已從去年7月的420萬元，漲至如今505萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

陳志聲認為：「以客群來說『國際台中會』的買方其實不缺房，但缺的是一個夢想中的居所，在頂級富豪這一個區塊，買氣並不會受到太大政策干擾。」

有趣的是，自「國際台中會」進駐後，鄰近的台中高球場球證應聲起漲，共計3300張的球證，已從去年7月的420萬元，漲至如今505萬元，高球專家預測，在大批富豪前來賞屋、陸續下訂後，台中國際高爾夫球場球證有望來到一張600萬元。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？　周邊房市熱區完整剖析

關鍵字：房市限貸政策台中豪墅國際台中會富豪陳志聲精湛建設

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

東森賀成交　好運萬萬來

為了回饋廣大客戶及開春新氣象，東森房屋直營門市以感恩回饋與用心服務迎接2025，推出「東森賀成交 好運萬萬來」SP活動，以實際行動回饋客戶，為房產市場注入新活力。透過此次活動，東森房屋直營門市不僅為買賣雙方提供了實質優惠，更進一步促進市場互動，為客戶創造更具價值的服務體驗。我們致力於成為您值得信賴的房產夥伴，幫助每一位客戶在房地產旅程中做出正確的選擇。

4小時前

12月移轉棟數月增8.2%　六都全年27.1萬棟「創11年新高」

六都12月買賣移轉棟數出爐，月增8.2%，2024全年達27.1萬棟，年增14.7%，創下11年來新高紀錄。信義房屋專家表示，估去年全台移轉棟數可達35萬棟，但卻是「史上最冷的35萬棟」。

4小時前

薩莉亞創始店「因都更」要拆了！創辦人告別喊話：把握機會光臨

日本連鎖義式料理餐廳「薩莉亞」在全球擁有超過1,500家分店，而位於日本千葉縣市川市的創始店在2000年停業後改為紀念館，不過近期有消息傳出，因為都更的關係，薩莉亞創始店周邊區域即將迎來再開發，紀念館預計在3年內將被拆除，一號店也將走入歷史。

4小時前

交通、機能、綠意一應俱全　「遠雄敦富」定義機捷品味生活

台中市近年發展中心聚焦北台中，從水湳經貿園區單元8、14期重劃區、11期重劃區再到機捷特區，新興重劃區聯手建設發酵，奠定北台中一榮俱榮的基礎條件，而觀察北台中新興重劃區中，發展最快速的重劃區非「機捷特區」莫屬。

4小時前

豪墅一哥嘆房市「賣囝買老爸」　斷言：畸形時代將回正軌　

精湛建設總經理陳志聲直言：「房市過去幾年至今已經成為畸形時代，『賣囝買老爸、買不回來』，尤其在限貸政策下影響最大的是未來1年要交屋族群，2025年往後2~3年，房市將結束這樣的情況，回歸正軌。」

5小時前

南台中4區人口2年增逾1.2萬　1區遷入多於自然增加受矚目

台中總人口突破285萬8958人，在重大建設與產業利多雙引擎加持下，不僅北台中成為人口移入熱區，南台中4大行政區包括南區、南屯區、烏日區、大里區，2年人口大增1萬2343人，等於每個月人口增加514人，其中南區外來人口多、大里分戶最明顯。

7小時前

不合理利潤將修正　顏炳立7個字回應2025房價下跌論

「2025年房價會『修正』，不會『下跌』，只是不合理利潤往下掉。」戴德梁行董事總經理顏炳立認為，「房價不會修正回2年前成交價，什麼房市冰天雪地、移轉棟數跌破2016年低點、房價跌破2成，『一點機會都沒有』。」

8小時前

羅東路角地連冠23年「宜蘭地王」　每坪149.5萬

宜蘭地王蟬聯23年！宜蘭縣2025年度公告土地現值1月1日如期公告，2025年公告土地現值較2024年上漲約2.36%，其中，位於羅東鎮民權路與公園路間的路角地，連續23年再度蟬聯宜蘭地王，宜蘭縣2025年公告土地現值為每平方公尺452,175元，換算每坪約149.5萬。最低價土地則為武荖坑、東澳間林班地，公告土地現值每平方公尺99元，換算每坪地價約327元。

8小時前

「老虎城」圓形屋14年潮牌突撤出　徵才訊息洩新租客秒接手

潮流品牌PORTER INTERNATIONAL在台中七期經營超過14年的獨棟店面劃下句點，品牌公告指出，從2010年進駐台中老虎城一樓廣場圓形屋，營運至2024年，因品牌已陸續進駐其他台中百貨櫃點撤出老虎城，後續接手店家則為餐酒館。

9小時前

花蓮土地現值微幅上漲0.55%　中山路與中正路口蟬聯地王

花蓮縣114年期公告土地現值已於113年12月12日提送花蓮縣地價及標準地價評議委員會評議通過，為適度反映市場行情，全縣公告土地現值總額較113年期微幅上漲0.55%，其中花蓮縣地王仍位於花蓮市中山路與中正路口，公告土地現值為每平方公尺41.9萬元（每坪約138.7萬元）。

10小時前

爸爸全都出動去買滷味惹... 台中超辣「滷味妹」爆紅

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

是觀望還是絕望？　15位專家一..

台積電扭轉「南科人不住南科」舊..

收租4個月就回本！　大安區店面..

「老虎城」圓形屋14年潮牌突撤..

「金龍海嘯第一排」史上最重打炒..

薩莉亞創始店「因都更」要拆了！..

豪墅一哥嘆房市「賣囝買老爸」　..

空租2年終於等到　機捷再迎重磅..

西門「星聚點」撤後重生　傳商旅..

不合理利潤將修正　顏炳立7個字..

ETtoday房產雲

最新新聞more

東森賀成交　好運萬萬來

12月移轉棟數月增8.2%　六..

薩莉亞創始店「因都更」要拆了！..

交通、機能、綠意一應俱全　「遠..

豪墅一哥嘆房市「賣囝買老爸」　..

南台中4區人口2年增逾1.2萬..

不合理利潤將修正　顏炳立7個字..

宜蘭羅東路角地連冠23年「宜蘭..

「老虎城」圓形屋14年潮牌突撤..

花蓮土地現值微漲　地王出爐

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366