「遠雄沐蘊」打造自然裡的美術館　讓藝術與生活完美結合

▲遠雄首度進軍中都推出「遠雄沐蘊」，邀請到全球知名藝廊YellowKorner擔任藝術美學顧問，訂製23~40坪精品輕豪宅。

圖、文／遠雄房地產提供

中都、農16、美術館並列高雄「核心蛋黃區金三角」，中都重劃區擁世界級生態濕地公園，是高雄蛋黃核心最後一塊綠金重劃區，具備蛋黃區難得的棟距優勢，遠雄首度進軍中都推出「遠雄沐蘊」，邀請到全球知名藝廊YellowKorner擔任藝術美學顧問，訂製23～40坪精品輕豪宅。

高雄市「核心蛋黃區金三角」從美術館園區的青海商圈、美術公園周邊，一路延伸至中都濕地公園與唐榮磚窯園區的發展期待，未來將形成最受矚目的北高雄美術中都生活圈。

▲中都重劃區擁有世界級生態濕地公園，是高雄唯一一個生態重劃區。

中都重劃區擁有世界級生態濕地公園，不僅是高雄唯一一個生態重劃區，更有文化資源及愛河水岸，周邊就是富邦凹子底BOT、義享時尚廣場、巨蛋商圈等，且離塵不離城，具備蛋黃區難得的生活環境優勢。

而「藝樹特區」是位於中都濕地公園與磚窯園區之間的精華區段，遠雄看準高雄蛋黃區最後一塊的綠金重劃區，推出矚目首發新案「遠雄沐蘊」。

在規劃設計之初，「遠雄沐蘊」就被視為訂製的藝術品，建築、景觀、公設、燈光、結構五大豪宅設計團隊專業分工，規劃23～40坪精品住宅，遠雄房地產行銷協理郭昱德透露，該案核心價值是「藝樹文旅」，基地被百年國定古蹟唐榮窯廠、中都濕地公園、愛河等自然、藝術包圍，結合藝術與自然，於三面臨路近千坪基地打造地上15層、地下4層自然系藝術建築，視野棟距相當開闊。

▲遠雄房地產總經理張麗蓉（中）攜手高雄在地永續時尚香氛品牌JOMODEL，共同舉辦「五感藝術調香體驗」。

更令人驚喜的是，遠雄創新性地邀請到全球知名藝廊YellowKorner擔任藝術美學顧問，以「藝術與自然」作為設計核心，融入百年磚窯文化和精緻工藝，讓建築裡外都與環境融合，住戶不僅能親近自然，更能欣賞到國際級藝術品宛如住在「自然裡的美術館」！

為了慶祝「遠雄沐蘊」正式公開，遠雄房地產總經理張麗蓉日前化身一日調香師，為「遠雄沐蘊」調製「倒影」香氛，並特別邀請YellowKorner台灣區藝術總監Isabel，在接待中心策劃了「盎然」主題藝術展，將展出未來社區內的藝術作品。

同時攜手高雄在地永續香氛品牌JOMODEL，於開幕期間推出「五感藝術調香體驗」，即日起至2025年1月10日，周一~周五提供每日限量10位免費調香體驗，賞屋貴賓只要事先預約，就能親手調製專屬的風格香氣。

▲遠雄提供防水保固5年、地壁磚保固5年、結構安全保固25年三大安心保固承諾。

同時，遠雄提供防水保固5年、地壁磚保固5年、結構安全保固25年三大安心延長保固升級，預售案已購客戶更能透過「遠雄社區雲APP」，線上查看工程進度、繳款記錄、住宅圖面索取，讓客戶能隨時了解建案資訊。

郭昱德表示，「遠雄沐蘊」截至目前甫開案3個月銷售逾3成，吸引不少喜歡遠雄品牌、中都環境或為二代置產的購屋族入手，其中有高達75%的比例都是高雄人購買，主因認同「藝樹特區」的地段價值，以及產品面細膩而獨特的高質感規劃設計。

【遠雄沐蘊】23-40坪｜優雅入主藝樹特區

貴賓專線：（07）553-8333

了解更多：https://www.fgrealty.tw/6vguud