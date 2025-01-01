是觀望還是絕望？　15位專家一句話看穿2025房市

記者項瀚、陳筱惠、張雅雲／綜合報導

台灣房地產2024年歷經上沖下洗的一年，從上半年搶房、各地房價屢創新高，到9月19日央行祭出第七波信用管制，「金龍海嘯」強烈來襲，限貸讓不少購屋族措手不及，展望2025年，《ETtoday新聞雲》邀請15位房市各領域專家，以一句話來分析對今年房市的看法。

▲展望2025年，《ETtoday新聞雲》邀請15位房市各領域專家，以一句話來分析對今年房市的看法。（示意圖／記者項瀚攝）

房仲代表

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德：「2025房市既無飆風再起也無遁入空門，就是一碗平淡無奇的陽春麵。」

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨：「房市如無糖去冰的手搖飲 ，價格上找甜甜價有點難。」

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐：「首購族，勇敢出價！現金族，大器出手！置產族，且戰且走！」

商仲代表

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛：「2024商用不動產成交金額達1760億元，創歷史新高，AI供應鏈領軍，物流高科技、壽險佈局商辦、廠辦、倉儲物流需求強，2025商用不動產仍不寂寞。」

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄：「2025年台灣商用不動產市場將如蛇年蜿蜒前行，呈現區域強弱分明的格局。科學園區受惠明顯，投資宜跟隨產業龍頭，非龍頭區域需審慎布局。」

學者代表

景文科技大學財務金融系副教授章定煊：「房市進入空頭，買氣從新重劃區回歸蛋黃區，購屋族進入觀望不是絕望。」

前台北市副市長、前政大地政系教授張金鶚：「房價短期震盪多，2025年房市要小心。」

北中南建築公會理事長

台北市不動產開發公會理事長陳勝宏：「台灣經濟強勁資金充沛，市場需求穩固，因缺工仍存、營建成本上升、限貸阻礙融資成本增加，房屋供應量減少，房價平穩。」

大台中不動產開發商業同業公會理事長王至亮：「建築業的資金鏈正面臨如同十級超級強震般的挑戰，中小型建商生存面臨挑戰，營建業正在面臨重塑產業生態。」

高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷：「信用管制後，今年房市不論民眾、建商都要『籌錢』！」

代銷業者代表

甲山林廣告總經理張境在：「股市將站上2.5萬點，通膨、物價上漲，成本堆疊讓房市『價穩量持平』。」

海悅國際總經理王俊傑：「台灣經濟成長優於預期，消費維持正成長，2025年買賣雙方將現新平衡價，看好台灣科技重鎮區、軌道經濟區不墜。」

創意家副總柯仲武表示：「房市最慘時刻已結束，消費者等嘸降價，農曆年後該買還是會買。」

房市專家

馨傳不動產智庫執行長何世昌：「房市不是很樂觀，預期全台房價微幅下修5%。」

房產投資客帥過頭：「2025年房地產代表字『蛇』，房地產成交量像蛇一樣趴在地上。」