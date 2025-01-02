圖、文／東森房屋提供

為了回饋廣大客戶及開春新氣象，東森房屋直營門市以感恩回饋與用心服務迎接2025，推出「東森賀成交 好運萬萬來」SP活動，以實際行動回饋客戶，為房產市場注入新活力。透過此次活動，東森房屋直營門市不僅為買賣雙方提供了實質優惠，更進一步促進市場互動，為客戶創造更具價值的服務體驗。我們致力於成為您值得信賴的房產夥伴，幫助每一位客戶在房地產旅程中做出正確的選擇。

活動時間自2025年1月1日（三）至6月30日（一），不僅提供實質優惠，更是我們推進品牌服務升級的具體表現。無論是買賣房屋、專任委託，或參與問卷調查，您都能在互動中感受到我們的誠意，並享有多重回饋。活動期間有限，立即行動！

1. 成交有禮： 買賣雙方均透過東森房屋直營門市成功仲介成交，不限成交金額，買賣雙方各獲贈10,000枚E幣。

2. 賞屋好禮： 預約到店賞屋的客戶，可立即獲贈500枚E幣！

3. 專任委託： 若專任委託東森房屋直營門市銷售不動產，並簽訂專任委託銷售契約，且委託期間達60天（含）以上，即可獲贈500枚E幣。

4. 問卷回饋： 為提升服務品質，我們特別針對直營店成交客戶進行後續關懷。完成客戶問卷或電話服務調查的客戶，可額外獲贈888枚E幣作為答謝禮喔！

歡迎洽詢東森房屋直營門市，專業團隊將為您提供最貼心的服務，迎接房市新機遇，共創更美好的未來！

活動詳情請洽

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