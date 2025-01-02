「老虎城」圓形屋14年潮牌突撤出　徵才訊息洩新租客秒接手

記者陳筱惠／台中報導

潮流品牌PORTER INTERNATIONAL在台中七期經營超過14年的獨棟店面，去年末悄悄劃下句點，品牌公告指出，從2010年進駐台中老虎城一樓廣場圓形屋，營運至2024年，因品牌已陸續進駐其他台中百貨櫃點，因應通路策略而撤出老虎城，後續接手店家則為餐酒館，也因該地點屬七期指標商圈，店面沒有空窗期、下家無縫接手。

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▲潮流品牌PORTER INTERNATIONAL在台中七期經營超過14年的獨棟店面悄悄劃下句點。（圖／記者陳筱惠攝）

2002年就開幕的台中老虎城購物中心，位於七期河南路上，有威秀影城、餐飲等，一樓長期有兩大品牌ZARA、PORTER INTERNATIONAL撐腰，2023年又迎來台中首家「唐吉訶德」進駐B1樓層，商圈氛圍更顯活絡，且格外受到年輕人歡迎，一直是七期居民十分仰賴的休閒、娛樂場域。

而PORTER INTERNATIONAL進駐的一樓廣場圓形屋，屬於獨棟店面，隸屬老虎城購物中心，品牌2010年進駐，一直到2024年11月底撤出，人氣、買氣都不錯，因此撤出頗讓消費者訝異，但品牌聲明指出，光2024年就陸續進駐了誠品生活480、台中LaLaport等台中指標商圈，誠品生活480與老虎城購物中心步行距離僅650公尺，市場推測，應是為了通路整合，老虎城門市順勢撤出。

▲老虎城樓上本來就有數家夜店，加上影城，一樓又有餐酒館進駐，消費市場更趨年輕化。（圖／記者陳筱惠攝）

至於後續接手店家，則為餐酒館品牌Xpm somewhere，店家已在網路上預告今年初會開幕，21世紀不動產資深經理沈政興說：「其實從該棟租客來看，也能看出時代變遷之下的歷史軌跡，在潮牌包包之前，該建物是由『玫瑰唱片』承租，後續唱片市場實體店面經營困難，轉向潮流精品經營，如今又是餐酒館進駐，尤其老虎城樓上本來就有數家夜店，加上影城，消費市場都在迎合年輕人口味。」

七期資深房仲謝兒政指出：「七期上的河南路店面稀缺，老虎城一樓店面算是十分特殊且極具指標性，但租金不好估算，因百貨店面租金涉及分潤等，依品牌大小成數不定，若以區域行情預估，20至30萬元應屬合理價格，就算是換手餐飲業經營，因該地點極具指標性，也很有廣告效應，加上入主七期，對品牌形象很加分。」

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