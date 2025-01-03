30元燒餅油條銅板價沒了！　左營30年眷村味豆漿店無預警歇業

記者張雅雲／高雄報導

左營大路是高雄早期發展商圈，有家30年老店「左營老牌豆漿店」，主打眷村味早餐，不只在地人從小吃到大，就愛這一味，連外地觀光客都會來用餐，不料去年底鐵門拉下無預警熄燈，貼出「租套雅房」的紙條，在地房仲表示，老闆退休歇業，停業應與租金無關。

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▲30年老店「左營老牌豆漿店」，主打眷村味早餐，去年底鐵門拉下無預警熄燈。（圖／記者張雅雲攝）

左營大路早期是眷村，後來改建為國宅，最知名的「果貿國宅」近年成知名網美打卡景點，當地有不少濃濃眷村味的美食，是不少高雄人的最愛。

▲整間店只賣燒餅跟甜、鹹豆漿，燒餅吃的麵粉香與嚼勁，是不少高雄人的口袋名單。（圖／翻攝自Google Maps）

「左營老牌豆漿店」位於高雄左營大路，店門口就掛著開店30年招牌，據在地人回憶，該店常常都在排隊，這間店面雖然不起眼，卻很受當地人喜愛。

整間店只賣燒餅跟甜、鹹豆漿，燒餅吃的麵粉香與嚼勁，是不少高雄人的口袋名單，尤其燒餅加油條1套只要30元銅板價，好吃程度不輸名店，連觀光客也會來用餐，加上價格十分親民，每天生意都大排長龍，沒想到去年底無預警熄燈，在地人都十分震驚。

▲近期鐵門拉下後，Google Maps已顯示永久歇業。（圖／記者張雅雲攝）

近期鐵門拉下後，Google Maps已顯示永久歇業，網友也在評論區感嘆「第一次嚐鮮，30年老店相見恨晚。」「甜燒餅可以咬到砂糖口感，配茶配咖啡超剛好！」

而該店租賃及買賣實登均無紀錄，歇業後重新招租，在地人透露，1樓將有快餐店進駐，經營下午至晚上，早上時段另外分租，可營業到11點，開出月租金3萬元，而樓上套、雅房，根據《樂屋網》的出租資料，樓上套房使用坪數約5坪，月租金6500元、雅房3500元。

左營大路透天店住區域行情 屋齡 40年起跳 坪數 約25坪 租金 2~5萬 單坪地價 70~100萬

▲左營大路透天店住區域行情。（ETtoday製表）

台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智分析，左營大路屬於左營早期發展生活圈，附近有海軍營區，以前軍人放假都在左營大路娛樂消費，小吃店、銅板美食多，可以從早餐吃到宵夜，加上早期左營眷村就在附近，經營到現在的店家，不少已是高雄知名眷村美食名店。

▲左營大路屬於左營早期發展生活圈，小吃店、銅板美食多。（圖／記者張雅雲攝）

不過近年左營新舊生活圈發展落差大，不少人潮轉往左營巨蛋、高鐵商圈移動，區域目前以透天店住為主，屋齡動輒50年起跳，整棟租金2~5萬都有。

因土地使用分區為商業區，區域地價行情落在單坪70~100萬元，也有都更、危老效益，開始吸引建商整合透天，進行土地開發。

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