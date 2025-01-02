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12月移轉棟數月增8.2%　六都全年27.1萬棟「創11年新高」

▲▼台中房市鳥瞰。（圖／記者陳筱惠攝）

▲六都12月買賣移轉棟數出爐，月增8.2%，2024全年達27.1萬棟，年增14.7%。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

六都12月買賣移轉棟數出爐，月增8.2%，2024全年達27.1萬棟，年增14.7%，創下11年來新高紀錄。信義房屋專家表示，估去年全台移轉棟數可達35萬棟，但卻是「史上最冷的35萬棟」。

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今（2日）六都地政局公布12月買賣移轉棟數，合計2萬1445棟，月增8.2%，但年減約1成。從2024全年來看，六都合計27萬1011棟，年增達14.7%，創下11年來新高紀錄，其中以桃園增加逾2成最多。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲六都12月以及2024年買賣移轉棟數整理。（表／記者項瀚製）

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，12月的量能較11月增加，「主要是不少完工新案歲末加緊交屋，讓買家能趕在年前入住新家過年，加上2024年Q3以來的房貸排隊潮，在Q4陸續消化，使年底貸款撥付完成交屋登記的案件增加。」

此外，張旭嵐認為：「部分屋主在景氣轉冷下，開價也略有讓利，增加年前購屋的成交機會，使12月的買賣移轉表現優於11月。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於8月以前市場熱絡，今年全台買賣移轉棟數估可達35萬棟，但Q4受央行政策影響，9月開始交易量縮，房市體感溫度低，可說是「歷年最冷的35萬棟」。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲六都12月買賣移轉棟數月增8.2%。（表／記者項瀚製）

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，歷經去年9月央行第七波信用管制，交易量下滑，但去年12月則有短暫回溫趨勢，其中尤以台北漲勢最為驚人，顯示在市場冷淡之際，較具價格支撐力道的蛋黃區買盤回溫力道較為顯著。

展望2025年，徐佳馨認為，2025年應呈現量縮格局，房市沒有太大動作，應能安然度過第一季，但如果又出現價量過於激烈的表現，恐怕央行還會再出重手。

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關鍵字：交易量買賣移轉棟數2024地政局信義房屋台灣房屋住商不動產

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