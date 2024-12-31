高鐵科技之心招商全壘打　盈舜營造16億取得最後基地

▲離台積電最近的「左營高鐵科技之心公辦都更案」，最後一塊商4基地歷經2次招商，順利選出最優申請人「盈舜營造」。（圖／高雄市財政局提供）

記者張雅雲／高雄報導

離台積電最近的「左營高鐵科技之心公辦都更案」，共分為3塊基地，最後一塊商4基地歷經2次招商，31日公布最優申請人為盈舜營造，該公司董事長洪平森透露，該案將規劃1棟住宅大樓，預計都更程序流程還要3~4年，之後才會開發。據了解，此次僅1家參加評選。

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高雄市副市長林欽榮表示，高雄市政府推動「左營高鐵科技之心公辦都更案」，將交通部鐵道局、高雄市政府及財政部國有財產署經管3塊面積約5300坪公有土地，透過市政府主導以公辦都市更新方式進行開發，期能活化左營高鐵站西側公有土地並改變該區市容風貌。

高雄市財政局表示，「左營高鐵科技之心公辦都更案」共分成商三A、B基地及商四等3塊基地，其中商三A、B基地6月27日已成功招商，2塊基地面積合計達4713坪，由國揚實業取得最優申請人，投資188億元。

A、B基地開發量體約7.2萬坪，將規劃興建A級辦公室含會展空間、智慧商場、精品旅館及智慧節能住宅，預計2025年提送都市更新審議。

▲「左營高鐵科技之心公辦都更案」共分成商三A、B基地及商四等3塊基地。（圖／高雄市財政局提供）

而該都更案的最後一塊商四基地，高雄市財政局長陳勇勝表示，該地歷經2次公告招商，此次評選出最優申請人為盈舜營造股份有限公司，據了解，此次僅盈舜1家參加評選。

洪平森透露，高鐵周邊可建地已經不多，看準台積電效應參與招商，加上未來左營世大路開通後，可以快速串聯左營、楠梓，打開封閉的生活圈。

該案基地約600坪，預計投資約16億元，規劃興建1棟地上24層、地下3層住宅大樓，開發量體約6000坪，洪平森說：「預計都更程序還要3~4年，之後才會開發。」

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