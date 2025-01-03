頭期款差80萬元！　公務員網問「該信貸購屋嗎」被打臉

▲有公務員透露好不容易看上喜歡的房屋，要跟銀行借80萬元的信貸，才能付出頭期款，上網問網友「該踮腳尖買房嗎？」（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房價高漲，買房愈來愈難，有公務員透露好不容易看上喜歡的房屋，屋主開價打完85折，也要花光存款、股票、定存等，還要跟銀行借80萬元的信貸，才能付出頭期款、服務費、規費等，上網問網友「該踮腳尖買房嗎？」信義房屋專家提醒，信貸不能當成自備款購屋。

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原PO在網路論壇Dcard以「我該踮腳尖買房嗎？」發問，他透露，最近好不容易看中一間喜歡的房屋，但屋主開的價錢就算打個85折後，也要花光所有存款、股票、定存等，還要再去跟銀行借一筆80萬元的信貸，才能付出頭期款跟服務費、規費等。

原PO自曝是公務員，沒有任何債務、沒有任何貸款，也不曾有過信用瑕疵，配偶名下有房無貸款，他表示房仲指出，「銀行鑑價跟屋主開價幾乎一樣，表示這間房子在銀行眼中很有價值。掛保證依我的條件，一定能貸到8成甚至更多。」且「強烈」建議他，不要在合約上加「貸不到8成無條件解約」，說沒有屋主會喜歡這種但書，讓他忍不住上網問網友該衝一波嗎？

▲目前央行信用管制下，只要是從銀行借出來的信貸、增貸、裝潢金等，不論是哪種名目，都不能再當成房屋的自備款、房貸等（示意圖／記者張雅雲攝）

PO文引來網友熱議，有網友直言，「房貸之前千萬不要信貸，收支比的關係，它會佔據房貸的額度，也或多或少影響房貸的利率。」、「頭期款拿不太出來，有考慮過收支比貸款貸得過嗎？」

信義房屋高三區協理周清源建議，目前央行信用管制下，只要是從銀行借出來的信貸、增貸、裝潢金等，不論是哪種名目，都不能再當成房屋的自備款、房貸等，一旦被查出，該筆金額會被追回，一旦突然出現資金缺口，相當麻煩。

至於「貸不到8成無條件解約」的解約條款，實務上確實是熱門物件，賣家不缺買方，因此屋主大多會選擇不壓解約條款的買方，不過就算雙方同意合約簽上「解約條款」，周清源提醒，買家也不能指定申貸銀行的利率及貸款年限，也就是說，買家不得以利率過高，或是只能向特定銀行申貸等理由，拒絕申貸再以貸不到8成的理由來解約。



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