租不起萬元房、不想背房貸！他喊住婆家「就該當傳統媳婦」網戰翻

▲有些人會選擇住在婆家。（示意圖／CFP，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些夫妻為了省下房租，或者暫時沒有辦法買房，就會住在婆家。近日有網友發文分享看法，他認為既然想要省房租、房貸，住在婆家，就要有當「傳統媳婦」的準備，怎麼會覺得住在別人家，還要按照自己的想法生活？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文直呼，「很多媳婦真的很奇妙！」如果想要省房貸、省房租、住進婆家，就應該要有當傳統媳婦的心理準備才是，「住在別人家裡，還想原本住裡面的人，按你的想法過生活、想當女主人，你才有病」。

原PO認為，夫妻倆如果連一間房租1萬元內的房子都租不起，而且也不想住進婆家、看婆家人臉色生活，「到底哪來的天真，再去想後面結婚生子的事？」他認為所有的路都是媳婦自己選的，不應該一直抱怨，如果真的沒本事，就不要結婚了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「說的都是事實但媳婦不愛聽」、「那就不要結婚了，單身自由」、「自由萬歲～買房自己住，就是爽，幹嘛要嫁人當怨婦」。

但也有網友表示，「可是很多媽寶男不想搬出去，每天晚上都還要去媽媽房間喝母奶的怎麼辦」、「怪你教出來的兒子不長進」、「那兒子要有自知之明，要等有能力再結婚，不要什麼都怪女方」、「是兒子要省房租、房貸，不是媳婦」。話題引發討論。