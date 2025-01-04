台灣飯店破萬元「沒一次性備品」　他怒：感覺很差！網吵翻

▲原PO不滿，住了萬元飯店卻沒有提供一次性備品。（示意圖／記者彭懷玉攝）



網搜小組／劉維榛報導

自2025年元旦起，旅遊業者不得提供一次性備品（梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀等）。這讓一名網友抱怨，花了破萬元住五星級飯店，卻沒有提供備品，讓原PO氣得大罵「到底是在環保X小」。文章曝光後，底下網友則回，「沒免費提供可以買吧？買不起？」「你都有錢訂國旅了，應該不差一點錢去買吧」。

一名網友在PTT表示，假日要去礁溪泡溫泉，特地選了一間五星級飯店，房價住一晚破萬元，然而原PO無法接受的是，房內沒有提供一次性備品，讓他不爽直呼「到底是在環保X小」。

底下網友紛紛開酸，「如果又貴又不方便，為何要住」、「免費的沒有，請付費」、「你都有錢訂國旅了，應該不差一點錢去買吧」、「台灣飯店全世界最環保」、「國旅賺得是政府補助，不是各位旅客」、「把成本轉嫁給消費者，看看旅宿業者領多少」、「住破萬的洗漱品還要自備...可憐哪」、「沒免費提供可以買吧？買不起？」「用行動支持國旅，勇者」。

對此，原PO在留言串解釋，「是不差那一兩百元，主要是感覺很差！」

為了環保減塑，環境部公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，規範旅宿業者不得提供容量小於180毫升的瓶裝沐浴乳、洗髮精、乳液等備品，應改為提供大瓶裝壁掛式沐浴用品；其他包括梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀等個人衛生用品，則鼓勵消費者自備，業者不主動陳列，但如果消費者忘了攜帶，仍可向業者洽取。

環保署說明，自2025年1月起才開始稽查，業者若違反規定，依「廢棄物清理法」可處1200元至6000元罰鍰。環保署強調，一次性備品的減量並不會影響飯店的服務品質，後續交通部觀光局將配合調整星級旅館評鑑作業要點評鑑規定。

最後，環保署提及，過去常使用的小包裝旅宿用品，容易造成大量的廢棄物，希望透過「以大代小」、「鼓勵自備」，來達到源頭減量。預估未來一年可減少4.6億以上的小瓶裝旅宿用品用量，減少重量約2100公噸，相當於一年可減碳2500公噸，小瓶容器更換為大瓶容器，整體塑膠使用量約減少30%。