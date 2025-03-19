一票年輕人靠自己買北市房「職業曝」！專家驚：傳產比例好少

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

預售屋的銷售情況，像是賣不賣得動、能否賣到高價、銷售速度等等，與市場景氣、客層結構密切相關。房產專家何世昌日前表示，他有多位朋友反映，最近一年多來，台北市靠自己買房的年輕人比例有變多，這類買方在他們的案子所占比例大約有20％～ 40％不等，令他驚呆。

何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」表示，遇到順銷的建案，總是讓人很好奇客源從何而來，「尤其是台北市，在這個每坪房價動輒上百萬元的神龍之城，除了靠父母資金來收集龍珠的人之外，還有哪些人能夠自食其力，靠自己的雙手買進台北市的新房子呢？」

他就提到，有三位朋友跟他說，最近一年多來，台北市靠自己買房的年輕人比例約20％～40％，令他驚呆「怎麼會呢？這些年輕人從哪裡冒出來的錢，從事什麼職業？」

對方就透露，這些年輕人通常不到四十歲，職業相當多元，包括少年股神、虛擬幣圈、自行創業、科技業、網購及自媒體人士等等，「傳統產業的比例則很少。」

這令何世昌直呼，雖然新聞上常看到報導年輕世代「躺平」、「精緻窮」等現象，但還是有不少年輕人力拚向上，只是不走上一輩走過的尋常路而已。最後他開玩笑說，「或許有一天，我會放棄阿姨並改口說：『妹妹，叔叔不想要努力了』。」