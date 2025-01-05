美房貸利率「升至近7%」嚇跑買家！　房貸申請量大跌21％

▲美國房貸利率又升。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

隨著12月下旬抵押貸款利率大幅上升，對美國房貸需求產生了顯著影響，房貸申請總量大跌逾20％，處於美國房地產市場進入一年中最為低迷的季節。

綜合外電報導，美國抵押貸款銀行家協會（Mortgage Bankers Association, MBA）季性調整指數顯示，截至2024年12月27日的兩周內，房貸申請總量相比之前兩周下降了21.9%。該數據考慮了聖誕假期進行額外調整。MBA於節後公佈了這兩周的數據。

在此期間，30年固定利率的符合標準貸款（貸款額不超過766,550美元）的平均合約利率從6.89%升至6.97%，基點（包括貸款手續費）從0.67升至0.72，首付款為20%的貸款亦在此範圍內。儘管2024年大部分時間的房貸利率低於上一年，但年末的利率比前一年同期高出21個基點。

MBA首席經濟學家弗拉特安東尼（Mike Fratantoni）指出，「2024年最後一整周內，房貸利率接近7%，在房地產活動通常陷入停滯的時期，利率上升導致購房和再融資申請數量均有所下降。」

對利率波動最為敏感的再融資貸款申請數量相比兩周前下降了36%，但仍比去年同期高出10%。再融資活動的申請比例從前一周的44.3%下降至39.4%。

購房貸款申請數量在兩周內下降了13%，相比去年同期更是下滑了17%。儘管12月通常是房屋銷售最冷清的月份，但經季節性調整後的數據顯示，市場表現仍然疲軟。儘管目前市場上可供銷售的房屋數量多於去年同期，但許多房屋因高價格和高利率已經掛牌數月未售出。

《Mortgage News Daily》提供的獨立調查指出，30年固定利率貸款本周已突破7%。由於今年假期正值工作周中，數據波動顯著。該網站首席營運長格雷罕（Matthew Graham）寫道，「目前無法預測債券市場周四的開盤情況。每年最後或第一個交易日往往因非正常因素（例如經濟數據、新聞或政策變動）而出現額外的波動性和動能。」