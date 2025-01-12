陳炳辰／建商推案不冷　蛇年房市「有機會谷底翻身」

▲新的一年房市利空出盡可相較樂觀，谷底翻身不無機會。（示意圖／記者項瀚攝）

文／《住展》雜誌發言人陳炳辰

銀行業者大抵樂觀看待歲末還款潮，可望在蛇年2月紓解房貸滿水位情況，央行第7波打炒房到了3月，也等於讓市場適應了大半年，新的一年利空出盡可相較樂觀，谷底翻身不無機會。2025上半年建商推案也不寂寞，預計將有多場大案進場，深陷五里霧現況打頭陣、搶頭香的底氣值得玩味。

《地產詹哥老實說》EP238／台積電扭轉「南科人不住南科」舊印象 在地：通勤時間看熱區

揮別龍年，傳統農曆年在今年1月底到來，出於國人面對買房一類大事多放在年節後下決定，代表這段青黃不接時節的房市勢必量能走弱，而去年下半年迎來的房市冷氣團，當然更顯雪上加霜。

不過，目前銀行業者大抵樂觀看待歲末還款潮，可望在蛇年2月紓解房貸滿水位情況，而央行第7波打炒房措施，2025年3月也讓市場適應了大半年，是否在329檔期見初步回溫，與時節同步春暖花開，成為房市景氣判斷首波關鍵時間點。

在台灣沒有更穩健保值的投資選擇下，加上去年底央行理監事會議已無過激行動，新的一年利空出盡可相較樂觀，事實上現階段在高鐵特區、產業園區的部分預售案還傳出不錯的買氣，谷底翻身不無機會。

此外，因為去年上半年難能可貴的熱潮，北台灣的全年推案量來到史上新高，突破1.4兆元，即便轉機尚不明朗，已有指標20案計畫登場，進了廚房就不怕熱，當了建商就得推案做生意，深陷五里霧現況打頭陣、搶頭香的底氣值得玩味。

▲2025上半年建商推案也不寂寞，預計將有20場大案進場 。（示意圖／記者張雅雲攝）

《住展》雜誌彙整北台灣相較明確在2025年上半年有意登場指標案。4案坐落台北市，門牌保值抗跌特性讓建商不過份擔心，包括結合商場、影城、飯店、商辦、住宅，傳出達千億元案量而為領頭羊的「南港國際臺鐵調車場案」，以及大安區安和路黃金地段的「德運安和路二段案」、大同區捷運站生活圈的「毅聯涼州街案」，和知名都更宅系列案「宏國大道城A區」。

新北市、桃園市、新竹市指標案同樣講求知名區段，新北市方面分別是第一環行政區新店區、永和區的「華固榮工廠案」與「新碩永傳」，與中和左岸景觀宅「左岸明珠」、林口新市鎮「長耀中山路案」、新莊體育園區第一排的「君泰復興段案」和副都心重畫區的「茂德副都心No.4」。

桃竹地區則有青埔的「宏普青塘園案」、「竹風青埔案」，跟中路重劃區的「國泰GRAND PARK」、「宜誠川丰」，與A7地帶的「長耀文桃路案」，及新竹市東區訴求竹科X基地的「達麗台肥案」。

再者，不論是區域型或全國型的品牌建商，因自身資產實力強，與市場口碑效應，讓華固、國泰、宏國、達麗、長虹、皇普、宏普、宜誠皆見作品，不懼尷尬期。且觀察近期台北市文山區、新北市三重區出現逆風亮點個案，不脫品牌、話題吸引力造就佳績。

《地產詹哥老實說》EP238／台積電扭轉「南科人不住南科」舊印象 在地：通勤時間看熱區

►陳炳辰小檔案

現職：《住展》雜誌發言人

經歷：全球居不動產情報室總監、台灣房屋智庫經理、群義房屋總經理特助、天下雜誌行銷部副主任、台新銀行個授處資料分析部襄理

學歷：台北大學社會學研究所