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屏東縣房貸補貼「照顧真有需求者」　房價不得超過1250萬

▲▼屏東縣政府為照顧真正有需要的人，將原先無限定授信額度變更為縣民申辦購屋房貸，房價不得逾1250萬元。（圖／屏東縣政府城鄉發展處）

▲屏東縣政府為照顧真正有需要的人，將原先無限定授信額度變更為縣民申辦購屋房貸，房價不得逾1250萬元。（圖／屏東縣政府城鄉發展處）

文／中央社

屏東縣政府房貸優惠專案申請戶數連年成長，今年起擴大補貼；為真正照顧到有需求者，原先無限定授信額度，將變更為申辦購屋房貸房價不得超過1250萬元。

縣長周春米表示，為減輕縣民首次買房壓力、降低縣民貸款利息負擔，縣府今年擴大補貼經費至1200萬元，較去年增加369萬元。

屏縣府城鄉發展處2日發布新聞稿表示，因應目前不動產市場景氣，以及考量「買厝住屏東，縣府挺起家」房貸補貼政策目的，主要是為減輕中低薪房貸族居住負擔，應照顧到真正有需要的人，將由原先無限定授信額度，變更為縣民申辦購屋房貸房價不得逾1250萬元；縣府仍持續進行減輕縣民貸款利息負擔，房貸補貼最高利率0.375%。

城鄉處指出，縣府2019年3月起與全國農業金庫共同推動「買厝住屏東，縣府挺起家」房貸優惠專案，施行後成效良好，近2年每年申請補貼數皆成長40%，補貼戶數來到412戶；而在財政部推出新青安貸款後，全台首購族大幅增加，此案核貸人數也隨之增加。

「買厝住屏東，縣府挺起家」相關受理注意事項、條件可洽全國農業金庫屏東分行（住址：屏東市自由路188號1、2樓，電話：08-7322782）辦理或城鄉處洽詢（電話：08-7332434）。

買厝住屏東 縣府挺起家專案

一、受理期間：
 即日起至115年12月31日止。

二、貸款對象：
 設籍屏東縣且就業中，符合民法規定之成年年齡以上，且申請人、配偶及未成年子女均無自有住宅者。

三、貸款用途：
 1、購置位於屏東縣轄內之自用住宅或其購屋裝潢、家電設備…等消費支出。
2、5年內購置之房屋且屬金融機構轉貸者。

四、貸款金額：
１、購屋貸款部分最高按取得成本八成五核貸，且申辦購屋房貸其房屋買賣契約金額不得逾1250萬元。
２、信用放款部分，每戶最高100萬元，核貸總額度最高1億元，並檢具相關憑證或資料核撥，至少提供一名保證人為原則。
３、5年內購置之房屋且屬金融機構轉貸者，就其貸款剩餘金額辦理轉貸。
４、在貸款額度最高八成五條件下，其中八成可搭配農業部「青年安居購屋優惠貸款」(不可超過1000萬)。

五、貸款利率：
１、無自用住宅購置自用住宅貸款：
依中華郵政股份有限公司2年期定期儲金機動利率加碼0.465%(加碼後為年息2.185%)機動計息(114年1月1日起至114年12月31日止依目前承作實收利率，本府固定補貼利率0.375%予借款人(即若未來中華郵政(股)公司2年期定期儲金機動利率有調升，就調升部分本府不再補貼)。

若未來利率有調降，自中華郵政調降生效日起，依調降利率同步減碼，若調降利率累積達0.375%，則本府將不再補貼。

２、消費性貸款：依農業金庫指數房貸利率(月調)加碼1.323%(加碼後為年息2.655%)機動計息，借款人固定負擔年息1.29%。

六、貸款期限：
１、無自用住宅購置自用住宅貸款：最長40年。寬限期最長5年。
２、購屋裝潢、家電設備等消費性貸款：最長5年。
３、屬金融機構轉貸者，以不超過原貸款到期日為原則。

七、不可單獨申請信用放款，需與購屋貸款共同辦理。

關鍵字：房貸補貼屏東房產雲

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