自備300萬頭期！中壢哥想買房「一看A19房價」嚇壞了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園一名網友最近想買房，目前在中壢工業區工作的他，看了一輪A19（桃園體育園區站）的建案後，錯愕直呼「漲到天價欸！」同時，他也跪求其他潛力區域，釣出不少網友留言推薦。

網友在Dcard發文提到，他從小就住在中央大學附近，目前在中壢工業區工作，生活圈基本就是兩點一線，「其實幾年前原本有結婚計劃，還看過一個在A19的案子，但後來跟女友分手，也就沒買了。」

直到最近，單身的他再度萌生買房念頭，怎料一看A19的房價瞬間嚇壞，「漲到天價欸！我知道太貴是我的問題，但問題來了...大家有沒有什麼潛力區域可以推薦的？跟A19差不多的選擇，不會太貴、生活環境還可以，最好通勤也方便一點，讓我這個中壢工業區社畜可以放心下手！」

原PO進一步透露，他有300萬的自備款，希望房子總價能控制在1500萬以內，至於A20（興南站）他也看過，直呼「太貴，下不了手。」

對此，網友們紛紛回應，「過嶺啊，附近有Costco ，還是太貴就看二手」、「內壢站前忠孝大道」、「你這預算要找一些中壢、平鎮、觀音的甲建吧」、「草漯、客運、平鎮、觀音甲建，就這幾個選擇，甲建好好挑，應該會有不錯的案子」。