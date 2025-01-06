台中剩1區家戶人口破3人　估價師：瞄準4種標的撿便宜

▲2025年人口結構已改變，目前台中市全市29個行政區，僅大安區的每戶平均人口仍維持在3人以上。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

人口結構改變，目前台中市全市29個行政區，平均每戶人口為2.59人，其中，僅大安區的每戶平均人口仍維持在3人以上。估價師認為，今年房市有4種產品有機會撿便宜。信義房屋專家則建議：「及早進場，較不會錯過相對低價時機。」

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根據2024年人口統計數據，雖然台中市仍以30歲以下人口為主力，但與5年前相比，已減少約7.3萬人，衰退比例達7.8%，反映少子化問題。而60歲以上人口增加10.8萬人，成長18.9%，顯示高齡化挑戰加劇。反觀近年來，台中市房市推案金額逐年攀升，從2020年的3000億元，到2024年的衝破5796億元，價格則近乎翻倍增長。

▲台中市全市平均每戶人口為2.59人。房市熱門的三屯區（西屯、南屯及北屯）平均戶量介於2.40~2.44人之間。（圖／正心不動產估價師聯合事務所提供）

不動產供需市場的變化與人口結構有高度連結。隨著社會發展，家庭結構逐漸朝小家庭模式轉變，受到多元因素影響，如婆媳關係、多元成家模式、單親教養等，導致單戶居住人口逐年減少。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠表示：「10年來，台中平均戶量呈現逐年下降趨勢，目前全市僅大安區的每戶平均人口仍維持在3人（含）以上。」而全市平均每戶人口為2.59人。其中，房市熱門的三屯區（西屯、南屯及北屯）平均戶量介於2.40~2.44人之間。

對於2025年市場展望，陳孟筠也針對房市提出5大觀察方向：「小宅需求持續增溫、金融管制影響仍待觀察、經濟與地緣政治風險持續存在、符合需求的住宅產品將獲青睞（如共居型、銀髮友善、智慧低碳綠能、租賃型住宅）以及自備款充裕者可掌握議價機會。」

▲即將交屋、貸款寬限期將到期、房地合一稅重稅期期滿、貸款資格不符拋售等標的將成為民眾檢便宜對象。（圖／記者陳筱惠攝）



陳孟筠認為：「目前在銀行資金限縮下，特定條件的標的具備議價空間，包括即將交屋、貸款寬限期將到期、房地合一稅重稅期期滿、貸款資格不符拋售等4種標的物，有機會撿到便宜。」

信義房屋中科東大店專案經理陳泱儒表示：「不少民眾其實也是在等政策穩定，購屋族會認為現在房價已高，期待房價有下跌的機會，但事實上影響房價的因素相當多元，市況不會再飆漲，但下跌空間也相對有限。」

陳泱儒認為：「以現今房產市場來看，新推案的開價沒有回落空間，尤其蛋黃區補漲力道加深，屢創新高，與其等待房市下修，建議還是及早進場較不會錯過相對低價的時機。」

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