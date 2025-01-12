買房前8大要點！　忽略「隱藏成本」恐負擔激增

▲專家通常會建議，買房前先做好相關評估。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

不論在澳洲、台灣或世界各地，買房是人生中的一大里程碑，過程中卻也充滿挑戰和問題必須解決與釐清。以下依澳洲回來，整理購屋時不可忽略的8大要點，幫助買家順利完成交易。

1. 確保清楚了解購買的房產

在下訂前，請務必完成以下檢查，第一，建築與害蟲檢測。透過專業檢查找出可能存在的結構問題（如裂縫、水損）及害蟲問題，避免隱藏風險。第二，產權檢查： 查核是否有糾紛、產權限制或其他法律問題，避免影響購買過程。第三，合約審核： 檢視合約中重要細節，包括交屋時間、訂金金額及其他可能影響交易的特殊條款。

2. 考慮隱藏成本

購屋不僅需要存足頭期款，還需準備應對其他潛在費用：

一，印花稅： 根據房產價格，費用可能高達數十萬。

二，法律及產權過戶費用： 確保交易合法性所需的費用。

三，建築與害蟲檢測費： 必不可少的檢測成本。

四，貸款保險： 在澳洲，若頭期款低於20%，需支付額外保險費。

五，搬家與保險費用： 若購買公寓或聯排別墅，還需支付管理費。

提前規劃這些費用可減少財務壓力。

3. 考量能源需求

了解房產的能源供應情況：

一、是指使用電力、天然氣，還是兩者皆有？

二，是否安裝了太陽能系統，或者未來是否有安裝的潛力？

瞭解能源需求有助於預估未來的日常支出。同時，選擇適合的能源供應商，快速找到符合需求的計劃，讓搬遷更加順利。

4. 評估保險需求

保險是重要的財務保障，可在火災、水災等突發事件發生時提供幫助：

一、財產保險： 保護個人財物。

二、建築保險： 覆蓋房屋結構損害（若購買公寓，通常由管理單位提供）。

三、綜合保險： 同時涵蓋建築與財產損失。

此外，考量房產地點（如是否位於洪水或火災多發區）及特殊設施（如游泳池）對保費的影響。

5. 評估地段條件

購屋不僅僅是購買房產，同時也是對地段的投資。請檢查以下要素：

一、房產距離公共交通、學校、商場、醫療設施及戶外空間的遠近。

二、鄰近火車軌道或主幹道路可能帶來的便利及噪音問題。

三、社區的步行便利性及房產所在街區的吸引力。

這些因素不僅影響居住體驗，也決定未來轉售時的價值。

6. 確認網路連接

不同房產的網路連接方式可能不同，包括 nbn、5G或寬頻等技術。提前確認有助於規劃需求，並選擇適合的供應商。

7. 調查地方稅費

地方稅是需納入每年預算的長期支出，這些費用用於支付地區基礎建設與公共服務。地方稅通常根據房產價值計算，不同地區的稅費差異可能很大。在出價前，請查清該地區適用的稅率。

8. 研究未來的變動

當下看似理想的地區，未來可能因為區域重新規劃或基礎設施建設而改變。例如：

一、土地重新分區： 當地政府可能重新規劃土地用途，例如將住宅區改為混合用途區域。

二、快速增長： 新的公寓大樓、商業開發或交通設施可能會在附近興建。

提前了解區域未來發展，避免因不熟悉情況而產生問題。