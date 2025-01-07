莘聖建設第一案就出包　起底女董曾言：人與人間「信任最重要」

▲三重建案工地「莘聖沐光居」出包，造成鄰房倒塌。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

三重建案工地「莘聖沐光居」出包，造成鄰房倒塌，該案是莘聖建設成立5年來的第一案。莘聖建設過去著重在土地整合開發，沒有推案業績，因此相關資訊較少，但仍翻出該建商董事長張惠玲曾言：「人與人之間最重要的是信任，該為每一個原屋主及承購戶做把關。」

《地產詹哥老實說》EP238／台積電扭轉「南科人不住南科」舊印象 在地：通勤時間看熱區

三重六張街新建案「莘聖沐光居」工地，昨（6日）早鄰房公寓明顯下陷，政府工程緊急搶救，當時莘聖建設總經理趙建勳來到現場，與居民道歉，表示：「施工過程有依照規定來做，當我們發現水位上升時，就立即停止施工，並補填回砂、加強支撐壁，仍無法阻止災害。」

趙建勳昨日表示，該案為莘聖建設第一個案，強調：「我們的團隊在施工上，絕對沒有問題。」關於本次受災戶，他說會安置到受災戶安全返家為止，面對賠償等事宜，不會退卻也不會退縮。

昨（6日）晚，「莘聖沐光居」右側鄰房突倒塌，住戶來不及取物痛哭，左側則為最早開始傾斜的公寓，也要拆除。據新北市工務局資料，「莘聖沐光居」起造人為莘聖建設，監造人為陳家慶建築師事務所，承造人則是璿灃營造有限公司。

「莘聖沐光居」為基地僅97坪的危老案，在2022年11月通過危老核准，規劃地上9層建物、共16戶採2房格局，建案銷售時間為2023年10月～2024年6月，成交單價落在54～64萬元間。

▲莘聖建設公司登記在士林中山北路五段，在2020年才核准設立。（圖／翻攝自Google Maps）

經查，莘聖建設公司登記在士林中山北路五段，在2020年才核准設立，資本額2200萬元。負責人為張惠玲，也就是該建商董座，監察人為趙建勳則為總經理。

由於莘聖建設是一間蠻新的公司，過去也沒有推案業績，因此網上的相關資訊相當少。但事實上，該建商在籌組之前，經營土地整合及開發20多年。

據過去媒體報導，莘聖建設董事長張惠玲曾言：「人與人之間最重要的是信任，而在土地整合中更是如此，原屋主希望的是一個承載著美好記憶與對未來憧憬的新房子，身為不動產業界的一員，更要為每一個原屋主及承購戶做把關，這應該是每一個從業人員該有的態度與責任。」

莘聖建設專注於推動都市更新、危老重建，已於新北市有多個地段展開重建計畫說明會。如今「莘聖沐光居」發生悲劇，何時復工還是未知數，想必是莘聖始料未及的。

據查，該案預售履保機制為不動產開發信託，為「不動產開發信託」，此種履保方式同樣有錢拿不回來的風險，儘管可以於信託時加入「續建機制」作為建商倒閉的應對方案，但建案能否續建，決定權在建經公司手上，評估後若續建風險過高，房子仍可能淪為爛尾樓。

《地產詹哥老實說》EP238／台積電扭轉「南科人不住南科」舊印象 在地：通勤時間看熱區