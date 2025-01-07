見民宅被挖垮！老公寓住戶「換不起」悲觀哭：希望未來壓死我

▲三重六張街民宅傾斜，有公寓在晚間突然倒塌。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新北市三重區有工地6日開挖地下室，造成兩側鄰房傾斜龜裂，導致一棟公寓在晚間8點49分突然倒下，另一棟嚴重傾斜，工務局連夜拆除3樓及頂樓違建。就有網友忍不住直呼恐怖，「旁邊蓋新大樓，自己家裡被弄塌，到底多少雙北人住在那種老公寓啊？」話題引發議論。

原PO在PTT的Gossiping板問卦「雙北到底多少人住在老公寓啊？」文中直呼「好恐怖喔！」覺得這幾年都在發生類似的事情，「旁邊蓋新大樓，自己家裡被弄塌，到底多少雙北人住在那種老公寓啊？有卦嗎？」

貼文一出，許多人紛紛直嘆很多，「房子貴，換不起，買了沒錢維護，所以你說四十年老公寓划算嗎」、「很多都住在鐵皮頂加」、「超多，到頂樓一望都是公寓+鐵皮頂加」、「蠻多的，老透天因為新法規和成本問題都很難搞了，更何況公寓這種七嘴八舌的。」

還有網友表示，「我家40年，5樓漏水問題嚴重，猜整棟公寓鋼筋鏽蝕了，建商都更案都嘛找報酬率高的，看來只能等自然都更了。」甚至有人悲觀直呼「我家就是，反正這輩子已認清買不起新房，只希望未來被震倒的時候順便壓死我，這樣才不會活下來變租屋族當無殼蝸牛。」

針對該起事故，新北市府工務局說明，三重六張街一處工地6日上午發生損鄰事件，市府緊急疏散及安置六張街184號、190號及192號居民，共66戶220人，原定拆除傾斜嚴重的190號3樓及4樓頂違建，未料184號卻突然倒塌，幸無人傷亡。工務局和新北市土木技師公會從中午就進駐三重六張街做安全檢測，目前也持續在現場密切監控。