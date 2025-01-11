比進口車便宜！　9組人搶楠梓7坪套房「156.88萬得標」

▲高雄楠梓區「菁英會館」內的1間套房，因清償債務遭法拍，7日引來9組人馬投標。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

台積電設廠的高雄楠梓區房價大幅飆漲，吸引買方轉往法拍市場撿便宜，位於楠梓區的1間套房，因清償債務遭法拍，三拍底價128萬元，7日開標，投標狀況相當踴躍，引來9組人馬搶標，最後得標價156.88萬元，專家表示，低總價、高投報吸引民眾搶進。

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根據公告，該物件位於楠梓區安泰街的「菁英會館」8樓，拍賣原因為「清償債務」遭強制執行，屋齡21年，坪數為7.37坪的1房、1廳、1衛套房，底價128萬元，換算單價17.38萬元，1間小套房還不到1輛進口車的價錢，堪稱低單、低總，入手門檻極低。

7日三拍開標引來9組人馬激烈競標，最終由自然人以156萬8888元得標，溢價達22.5%，換算單價21.29萬元。

▲該物件鄰近國立高雄科技大學第一校區，學生租屋族群多。（圖／記者張雅雲攝）



受台積電進駐影響，目前楠梓屋齡20年大樓，單價也要2字頭。透明房訊《104法拍網》經理陳慧瑜表示，該棟大樓多為套房，因坪數小，成交價拉高到22~26萬元。

以該物件成交價來看，三拍成交價也已貼近區域行情，距離二拍底價160萬元也相差不多，主因是該物件位於高樓層，通風、採光佳，加上低總價，因此吸引多人競爭。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，該大樓附近就是國立高雄科技大學第一校區，學生租屋族群多，以套房月租金5000元來看，換算投報率達3.8%，具低總價、高投報優勢，自住、收租都適合。

陳慧瑜表示，近期因央行打炒房，房價未如民眾期待的房價降低，加上限貸後貸款成數減少，不少民眾轉往拍賣市場撿便宜，低總價物件仍相當搶手。

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