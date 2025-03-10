替新家買沙發！女付訂金2萬「苦等1年還沒送達」　驚覺受騙

▲女子在家具展購買沙發，刷卡支付訂金2500令吉，但等了近1年沙發都沒有送來，驚覺受騙。（圖／翻攝自星洲網）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名女子替新家添購一套L型沙發，市值約4990令吉（約新台幣3.9萬元），沒想到她苦等將近1年，這套新沙發都還沒送來，這才發現商家早已「人間蒸發」，驚覺受騙上當，趕緊報警處理。

星洲網報導，32歲受害女子王慧慧2024年3月與朋友去逛吉隆坡的家具展，期間看中一套L型沙發，在現場試坐也覺得很舒適。當時現場的推銷員說，這款沙發有15年保固期，原價5990令吉，現在下單就能享有1000令吉的折扣，只需4990令吉。

王慧慧透露，當時這套沙發還能依據客戶喜好設計訂作，也是全場唯一能提供15年保固的商家，因此決定購買，刷卡預付訂金2500令吉（約新台幣近2萬）。

只不過王慧慧發現，這款沙發並沒有如期在2024年12月送來，到了2025年1月，她決定聯絡銷售人員瞭解情況，但卻發現銷售人員已經離職，且還有其他消費者遇到相同狀況，也就是在展銷活動支付訂金購物之後受騙，決定報警。

「我發誓要追討回自己的血汗錢」，王慧慧指出，當初的家具展主辦單位已與她取得聯繫，稱會關注跟進此事，「但能否成功悉數索償，或是追討回部分損失，這就不得而知。經過這次的教訓，以後去逛這類的展覽會特別謹慎，消費前先三思」。

調查人員透露，目前已接到7起投訴，犯案手法都類似，都是受害者前往展銷活動購物付款後，商家未履行承諾送貨給買家。