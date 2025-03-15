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放棄生孩子「夫妻年薪175萬」拚買房！　網見2條件點頭：很可以

▲▼旅遊,旅行,情侶,夫妻。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲原PO擔心房貸壓力大。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

記者施怡妏／綜合報導

買房要顧慮的事情很多，其中當然也包含經濟能力，一名人夫表示，職業是工程師，妻子則是行員，兩人的年薪合計175萬元，目前考慮購買一間總價約1700萬的預售屋，雖然兩方父母各贊助200萬元，但他擔心房貸壓力，很猶豫要不要買。對此，網友狂點頭「可以買！」

有網友在Dcard發文，職業是工程師，年薪約110萬，個人資產100萬，「因為不在GG（台積電），所以推測未來五年薪資增長幅度不大，大概就是在120-140萬」；妻子是行員，年薪約70萬，個人資產70萬。夫妻兩人年薪合計175萬，且雙方家長願意各贊助200萬，共計400萬，作為購房資金。

夫妻倆目前無需支付孝親費，近期看中了一間總價約1700萬到1800萬的小3房預售屋。在試算房貸後，原PO發現，若以首購利率貸款30年，寬限期內每月還款約2萬元，寬限期後每月還款約4萬5000元到5萬元。

原PO指出，目前扣除生活費和房租後，夫妻倆每年能存下約100萬，但他們擔心未來房貸壓力過大，很猶豫該不該置產，「想請問目前這樣的共同收入若不考慮生孩子，拿來繳房貸的話還算可以嗎？」

貼文曝光，網友看到2關鍵，家裡贊助以及不生小孩，紛紛點頭，「看到家裡有贊助，其他條件就都不用看了」、「不論年齡、收入、父母的400萬、房價等等，各方面來看都太輕鬆了」、「你看的價位沒有問題，更何況有家裡贊助，尤其打定主意不生孩子的話，你們夫妻未來我怎麼想都很滋潤」、「建議自備再多一點，讓每月還房貸金額降低一點」、「你們有6個錢包不用怕，買就對了」。

關鍵字：房屋買房工程師預售屋網友

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