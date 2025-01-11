墾丁大洗牌！3間老牌飯店熄燈　號稱「亞洲最奢華」品牌將進駐

記者張雅雲／高雄報導

墾丁向來是國旅指標景點，1999年以來已有25年沒有全新渡假飯店進駐，儘管近期傳出3家飯店將熄燈，又有全新大型度假飯店「hotel dùa Kenting」加入戰場，將在農曆春節後試營運，另外2028年恆春半島還有亞洲最奢華的海景溫泉度假村「墾丁嘉佩樂」將開幕。

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▲墾丁時隔25年，終於有全新大型度假飯店「hotel dùa Kenting」加入戰場。（圖／記者張雅雲攝）

墾丁擁有迷人的海岸風光及水上活動，每年都吸引無數國內外旅客到訪，知名景點包括到墾丁大街夜市、大灣沙灘，墾丁海水浴場等，氣氛相當悠閒，沒想到近期傳出3家飯店將熄燈。在地28年的「統一渡假村墾丁海洋體驗樂園」將從今年2月28日起暫停營業，進行調整規劃。

▲承億文旅透露，飯店建物老舊，許多空間需修整優化，因此租約到期後不續租。（圖／記者張雅雲攝）

「承億文旅墾丁雅客小半島」也宣告退出墾丁市場，承億文旅透露，主因是飯店建物老舊，許多空間需修整優化，因此租約到期後不續租，預計今年第2季熄燈。而同一條街專接旅行團的老牌旅館，也因缺工傳出將結束營業。

儘管一口氣有3間飯店將撤出，有巢氏房屋潮州愛國敦化加盟店長曾弘典表示，墾丁大街沿線飯店仍有不少連鎖品牌進駐，包括夏都、凱薩、福華、福容徠旅墾丁、承億文旅等大型飯店。

福容徠旅墾丁整合行銷經理黃國峰透露，春節期間住房率維持在6成左右，至於非特殊長假期間，單日房價平均約3000元，適合各種不同住宿需求的旅客。

▲2028年恆春半島還有亞洲最奢華的海景溫泉度假村「墾丁嘉佩樂」將開幕。（圖／記者張雅雲攝）

墾丁除了有台灣本土飯店，主打奢華風格的度假型酒店，也積極搶攻恆春半島旅遊市場，聯上相關人士指出，墾丁屬於國家公園範圍，建築法規相當嚴格，有不少限高、植栽等規範，自1999年以來，沒有全新大型飯店進駐。

「hotel dùa Kenting」為25年來墾丁首間大型度假飯店，標榜有127間全新客房，在客房擁海景第一排優勢，更有墾丁首座的「空中池畔酒吧」，能360度飽覽墾丁清晨到入夜的全日美景。相關人士指出，受施工進度影響，開幕時間不斷延後，正積極趕工中，預計農曆年後試營運，房價尚不便透露。

飯店名稱 hotel dùa Kenting 墾丁嘉佩樂 預計開幕 農曆年後 2028年 房間數 127間客房 65間獨棟Villa 特色 海景第一排，有墾丁首座的「空中池畔酒吧」 每棟都有私人泳池、溫泉及180度的無敵海景 房價 不便透露 未定

▲恆春半島新度假飯店。資料來源：各業者。（ETtoday製表）

此外，世界頂級酒店品牌嘉佩樂集團（Capella Hotels and Resorts）也在恆春半島打造亞洲最奢華的海景溫泉度假村「墾丁嘉佩樂」，預計2028年正式開幕。業者表示，規劃65間獨棟Villa，每棟都有私人泳池、溫泉及180度的無敵海景，主打房客在度假村就有一站式體驗。

曾弘典表示，墾丁大街為飯店業超級蛋黃區，市場汰弱留強，會有更強的度假飯店進駐，有助於為當地帶來更多的旅遊資源和機會，推動當地的經濟發展。尤其屏南快速道路預計從竹田台88快速公路延伸至恆春，最快2026年可送環境部審查，未來完工可大幅縮短高雄至恆春車程時間，可引進更多觀光人潮。

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