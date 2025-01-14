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屏東社宅再+1！「緊鄰公園」　82戶預計2028年完工

▲▼恆春好室社宅預定地。（圖／國家住都中心）

▲恆春好室社宅預定地緊鄰恆春第三號公園。（圖／國家住都中心）

記者許凱彰／綜合報導

國家住都中心於屏東縣恆春鎮推動「恆春好室」社會住宅新建統包工程，預計2028年竣工，將為屏東縣再提供約82戶社會住宅。

「恆春好室」社宅基地位於屏東縣恆春鎮北門路42巷、42巷21弄及68巷所圍街廓，緊鄰第三號公園，屬恆春鎮核心生活圈。本案鄰近公有第一市場、鎮公所、衛生所、地政事務所、社福綜合館及郵局等設施，以及恆春國小、僑勇國小、恆春國中、鎮立圖書館與文化中心等文教資源，各項機能充足。聯外交通部分，基地車行3分鐘即為台26線，往北可至車城，銜接台1線及台9線；往南可至墾丁國家公園。

▲▼恆春好室社宅預定地。（圖／國家住都中心）

▲恆春好室統包工程開放招標，預計2028年完工。（圖／國家住都中心）

本案將興建82戶住宅單元，並規劃設置托嬰中心，進一步提升在地照護服務。另透過無圍牆、開放式的基地設計，串連北側第三號公園綠資源，為周邊居民提供舒適的休憩空間。

根據國家住都中心資料顯示，恆春好室為屏東縣第5案社宅，前面4案包括屏東市3案與潮州鎮1案，規劃於屏東市的是520戶的瑞屏安居、待開工的永城好室與鶴聲好室，分別提供187戶、166戶的社宅需求；潮州鎮的光春好室則是早於2023年第三季開工，未來也將提供172戶社會住宅。

 

關鍵字：社宅住都中心恆春好室

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