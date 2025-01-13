釘子戶卡都更　他一招激勵地主快簽同意書

▲中山賦地主在老宅拆除當天，到現場拍照留念，其中就包含當地大地主郭氏宗親。（鄉林提供）



圖文／鏡週刊

鄉林集團日前喊出要在北市中山區推11萬坪大都更計畫「中山．新松町新城計畫」。不免令人好奇，都更案整合向來窒礙難行，鄉林的底氣與策略是什麼？

▲賴正鎰口中的新松町計畫，起源自整合20多年才開花結果的中山賦一案。

鄉林集團董事長賴正鎰表示，首先，是要掌握關鍵地主，中山區早期有郭家村，是當地大地主，旁系分支眾多，估計有數百人，其中就有人參與中山賦都更，2023年老宅拆除時，郭姓地主也到場拍照留念，透露雖然內心不捨，但希望子孫可以在祖先留下的土地上過更舒適的生活，自己以後也要一起住新房享福，其他郭氏宗親見有前例，同意都更意願自然更強。

接著，是靠著「教訓屋」（不加入都更，事後後悔的釘子戶）來刺激地主。攤開首發整合成功推出的都更案中山賦基地圖，可以發現基地呈現凹字型，其中缺角就是鄉林自始至終都談不下來的地主戶，賴正鎰透露，為了那幾戶鄉林多花很多年時間，北市府甚至跳下來協調數個月，「我本來希望基地面積要完整的1680坪，開發起來才漂亮，後來我想『盡力了啦，能做多少是多少，留遺憾也沒辦法了。』」

他也坦言，不同意的地主，因持有土地太小，自己要改建也有難度，「你不跟我合作，現在房價還原地踏步，後來有地主回頭想加入，來不及了啦！我案子都已經送審了，怎麼可能重新跑一次流程、重新畫圖，那要花好幾年時間。我現在拿教訓屋當案例，後面整合好談很多，像中山賦後面四、五百坪的土地，這次也都同意加入都更。」



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