「房貸壓力大」婆婆小姑聯手勸賣房！她火大：過年超不想回

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

對不少媳婦來說，農曆過年最痛苦的事，莫過於和婆家人打交道。就有人妻無奈表示，自己背房貸買房，小姑問「為什麼要借錢買房？」後來婆婆也跑來，以「壓力那麼大，又要養小孩，又要付房貸」為由，勸她把房子賣一賣賺錢，「搞得我這次過年超不想回去！」引發討論。

「真的覺得我小姑跟我婆婆在講瘋話。」原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，她背房貸買房，小姑卻問她「為什麼要借錢買房？」她忍不住回「不然妳拿現金1000萬買房啊！」小姑一聽就跑去跟婆婆告狀。

原PO說，婆婆得知這件事後，跑來為小姑說話，說小姑是為了她好，主要是不希望讓她壓力那麼大，「又要養小孩，又要付房貸，把房子賣一賣賺錢！」這些話令原PO很不是滋味，搞得我這次過年超不想回去！」也直嘆「結婚前沒睜大眼睛看清楚！」

貼文引來網友熱議，「小姑好幼稚，這樣也要告狀」、「關小姑屁事」、「誰買房不借錢…我還真沒聽過全額付清一千萬的」、「有錢人買房都不一定是全付清了，她會不會管太多」、「房貸又不是她在繳的。我大姑以前也是說過，叫我趁房價好把房子賣一賣、去外面租房子。好笑咧！那她家漲得更高，為什麼不去賣？」