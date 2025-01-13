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三重小宅化最有感「5年增近2成」　均價逼近5字頭

▲▼ 三重,左岸,潤鴻建築,鄭志隆 。（圖／記者項瀚攝）

▲「小宅化」變化最有感的不是北市，而是新北三重。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

近年房市持續吹起小宅風，統計發現「小宅化」變化最有感的不是北市，而是新北三重，小宅交易占比5年上升17.9%，來到43.9%。但小宅交易占比最高的仍是北市中山區，超過5成。

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永慶房產集統計雙北近5年來，25坪以下小宅交易量占比增加最多前5行政區。其中，占比增加最多的是新北三重，增加17.9％，成為雙北小宅化最有感的行政區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，三重交通便利、生活機能完善，並與台北市相鄰，小宅每坪卻不到50萬元，吸引了大量北漂就業的族群、小資家庭買家進場，觀察近年隨新興重劃區發展，不少小坪數、低總價的熱銷新建案，也有效帶動周邊中古屋的小宅交易。

房市專家何世昌表示，三重有3大重劃區，分別為二重疏洪道左岸、右岸以及仁義重劃區，近年推案量體不小，除首購型建商推出小坪數大案，隨單價走升，品牌建商也規劃不少小坪數產品，本次統計排除屋齡2年內交易，預期未來等這些新案完工交屋後，三重小宅交易占比將再顯著走升。

▲▼ 。（圖／永慶統計）

▲▼ 雙北地區小宅交易統計。（圖／永慶統計）

▲▼ 。（表／永慶統計）

泰山則僅次於三重，近5年小宅交易占比從8.9%飆升至26.7%，價格漲幅高達41.3%。陳金萍表示，泰山區鄰近林口、新莊，周邊產業園區帶來居住需求，又有機場捷運線行經，以及塭仔圳重劃區，未來還有建設陸續開發，也使得小宅需求快速飆升。

陳金萍說：「雖然泰山小宅5年間房價漲幅逾4成，不過均價仍在親民的3字頭，因此該區域的低總價高CP值小宅備受青睞，吸引不少首購族和投資客前來置產。」

另外，以小宅交易總占比來看，雙北以中山區51.3%最多，也就是每2間房屋交易，就有1間以上是小宅。

陳金萍指出，雖然中山區小宅平均單價已達78.4萬元，不過以小坪數來說，換算成總價仍相對可負擔，且又以多元的商業及生活機能與交通便利性著稱，尤其靠近捷運沿線的小宅產品，更是受到青睞。

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關鍵字：三重小宅占比中山永慶何世昌

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