ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

烏日舊市區新案交屋2年漲30%　建商自嘲：預售定價有問題

▲▼昕昕裏山,張立杰,烏日區,新案 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲磐鈺營建機構「昕昕裏山」落成，觀察房價2年時間轉手漲幅30%，漲勢不輸高鐵特區與高鐵站區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中擁有三鐵共構的烏日區，住宅推案區域大約概分舊市區、高鐵站區、高鐵特區，近幾年建商推案幾乎都集中在高鐵特區，舊市區近幾年勉強有幾個新案，今（14）日磐鈺營建機構「昕昕裏山」落成，觀察房價2年時間轉手漲幅30%，漲勢不輸高鐵特區與高鐵站區。

《地產詹哥老實說》EP239／「0元屋」正熱！跟著網紅買房？　日本空屋潮背後的置產陷阱與秘訣

烏日區早先因為高鐵開通帶來不少新案，近年又有捷運連結，帶來三鐵共構的實際與話題特性，還有大型商場進駐的討論度與未來發展，土地交易價碼也趨高，讓高鐵特區與高鐵站區房價從2、3字頭來到4、5字頭。

▲▼ 烏日房市,空拍,高鐵站,舊市區,烏日區,鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲目前烏日區主要房價漲勢集中於高鐵特區，在上市櫃品牌建商進駐房價坐5望6。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，非高鐵特區的舊市區的生活機能相對新完善，觀察實價，烏日區中古房價2024年平均成交行情達每坪來到成交價30.1萬元，且與2020年相比漲勢也達29.7%，今（14）日磐鈺營建機構「昕昕裏山」落成，觀察2年來轉手漲幅30%，漲勢不輸高鐵特區與高鐵站區。

「昕昕裏山」出售掛售的物件並不多，其中6樓戶40坪物件，在2022年預售時以997萬元成交，拆算單價27.47萬元，直至2024年8月轉手以1300萬元出售，拆算單價每坪飆到36.39萬元。

磐鈺營建機構總經理張立杰表示，預售時快速完銷，他自嘲「應該當初定價有問題」。張立杰表示：「當初想想一坪2字頭我們還設計複層玻璃，連業界都傻眼。」

▲▼ 昕昕裏山大廳 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「昕昕裏山」過去主力成交總價落在千萬元，但隨營建成本墊高，業者認為烏日區已經不可能再現2字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

過去該案有不少千萬元以下總價交易，張立杰說：「目前營建成本高漲、土地成本不降，售坪一坪基本上都要50萬元，要真的找到千萬元以下的新案，大概規劃坪數只能20坪。」

住商不動產中區執行協理賴萬指出：「目前烏日區主要房價漲勢集中於高鐵特區，該區域在高鐵與台鐵雙鐵機能加持之下，上市櫃品牌建商進駐，並有第一大加持，讓區域基本行情每坪成交價已站穩5字頭。惟烏日舊市區較少新案進駐，商圈房價相對親民，以不到4字頭價碼來說，目前新屋價與預售價還有落差10萬元，其實還有補漲的空間。」

《地產詹哥老實說》EP239／「0元屋」正熱！跟著網紅買房？　日本空屋潮背後的置產陷阱與秘訣

關鍵字：烏日區房價高鐵特區新案房市

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「心之芳庭」歇業雲品確定接手　米其林餐廳將進駐

台中知名旅遊景點「心之芳庭」今（14）日宣布將在3月31日熄燈，引起不少人婚禮的回憶殺，不過據了解，該區未來將由雲品集團接手，打造新一代的米其林餐廳並結合婚宴會館。

3分鐘前

泡湯還能體驗傳統宗教文化　屏東宮廟+湯屋4.5億求售

賣房不稀奇，但賣廟就很罕見。屏東車城鄉的「靈山聖道院」，今年有房仲在網路論壇PO文求售，指出地主重本建造合法廟宇，同時，廟宇與溫泉相結合，泡湯同時也能體會台灣傳統文化，開價4.5億元，專家表示，廟宇只能做為宗教事業使用，研判信眾較有可能標下。

1小時前

新北樹林12坪「有故事屋」開價近500萬！網笑虧：價錢比鬼可怕

台灣整體房價不斷上漲，讓許多人已放棄買房的夢想，不過有些人因不忌諱凶宅，反而可以用較便宜的價格入手房產。近日有一名房仲po文出售新北市樹林一間12坪的套房，並強調這是間「有故事的房子」，開價近500萬元，該篇po文曝光後，引起大批網友熱議。

2小時前

投資客多殺多拼出場！　在地：恐出現賠百萬案例

受到限制貸款風波影響，台中部分即將交屋的預售個案，逐漸湧現換約、賠售、平轉的案例，尤其西屯區過去小坪數豪宅尤為明顯，專家認為，投資客開始「汰弱留強」，多殺多中又殺多的情況，可能趨於明顯。

2小時前

大廟VS加油站？長輩大推「神明保佑加分」過來人嚇慘：龜剛欸

面對高房價壓力，選擇住宅地點成為購屋者的重大考量。一位網友就詢問，他已經看房好一陣子了，最近鎖定兩個建案，分別在加油站旁或大廟旁，他自己傾向前者，長輩卻推薦大廟旁，「說大廟旁反而有神明保佑，神明保佑加很多分？」話題引發討論。

2小時前

這間公司尾牙超狂「抽北市土地權狀」！中獎直接變地主

最近是尾牙旺季，社群平台上幾家歡樂幾家愁，有不少公司瞬間被大讚是幸福企業。有妹子11日發文分享，參加公司尾牙的時候，老闆突然神神秘秘的說有兩個特別獎，抽到的人一開，瞬間讓全員驚呆，「是台北市土地權狀…抽到直接變地主！」貼文引發熱論。

2小時前

高資產族無貸款買敦南億級豪宅　長庚人暗藏實力

小巨蛋商圈豪宅「華固敦品」出現2筆無貸款現金交易，其中1位買方砸2.28億元購入百坪，戶籍登記在「長庚醫護新村」，裡面住得都是長庚醫院員工及眷屬。事實上，台北長庚醫院就在小巨蛋商圈，本次豪宅交易看似相當具有地緣性。

3小時前

高綠覆×學區14期仁平段價值1+1　公園首席「豐謙HOME+」宜居優選

總面積超過400公頃的台中14期重劃區，最大特色為「低密度住宅區」，主打低建蔽、大街廓、高綠覆，整體建蔽率不到50%，其中「仁平段」擁有最多公園綠地和國際雙語學區光環，更是家長心目中設籍卡位的首選之一。

3小時前

一表看7都「地王」周邊房價　竹縣「全國電子」漲逾9成最猛

觀察七都「地王」周邊房價，5年來漲最多的是新竹縣，成長超過9成，但新竹市卻只有漲4成多，兩區差很大。事實上，新竹縣地王為大遠百斜對面的全國電子，屬縣二重劃區，區域環境佳，也是園區客購屋首選之一，推升房價表現。

4小時前

降價1億！苓雅廢棄醫院1.3億賣出　買主：中短期內不開發

市中心素地稀缺，高雄三多二路的「乃榮醫院」，已永久歇業，空置約3年，該透天為地坪132坪、建坪505坪，之前屋主曾開價2.3億元求售，根據實登，去年8月以1.32億售出，換算地價單坪為100.6萬元，據了解，新買家為匯成建設，該公司透露，中短期尚無開發計畫。

5小時前

SJ希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了19年：不想承認生病的事

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

釘子戶卡都更　他一招激勵地主快..

街邊神祕服飾店「為何不會倒？」..

住飯店花100元買備品！他拿到..

「家住台北」每天高鐵通勤到新竹..

「統一商場」房東斜槓蓋住宅大樓..

降價1億！苓雅廢棄醫院1.3億..

這間公司尾牙超狂「抽北市土地權..

2神秘人砸2.6億　創價收文心..

永和「排隊瘋搶豪宅」實登曝　前..

淡水社宅又+1！620戶鄰輕軌..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「心之芳庭」歇業雲品確定接手　..

泡湯還能體驗傳統宗教文化　屏東..

12坪「有故事屋」開價近500..

投資客多殺多拼出場！　在地：恐..

長輩推廟旁「神明保佑加分」　過..

這間公司尾牙超狂「抽北市土地權..

高資產族無貸款買敦南億級豪宅　..

學區x公園首席　豐謙HOME+..

一表看7都「地王」周邊房價　竹..

降價1億！苓雅廢棄醫院1.3億..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366