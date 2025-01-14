烏日舊市區新案交屋2年漲30%　建商自嘲：預售定價有問題

▲磐鈺營建機構「昕昕裏山」落成，觀察房價2年時間轉手漲幅30%，漲勢不輸高鐵特區與高鐵站區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中擁有三鐵共構的烏日區，住宅推案區域大約概分舊市區、高鐵站區、高鐵特區，近幾年建商推案幾乎都集中在高鐵特區，舊市區近幾年勉強有幾個新案，今（14）日磐鈺營建機構「昕昕裏山」落成，觀察房價2年時間轉手漲幅30%，漲勢不輸高鐵特區與高鐵站區。

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烏日區早先因為高鐵開通帶來不少新案，近年又有捷運連結，帶來三鐵共構的實際與話題特性，還有大型商場進駐的討論度與未來發展，土地交易價碼也趨高，讓高鐵特區與高鐵站區房價從2、3字頭來到4、5字頭。

▲目前烏日區主要房價漲勢集中於高鐵特區，在上市櫃品牌建商進駐房價坐5望6。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，非高鐵特區的舊市區的生活機能相對新完善，觀察實價，烏日區中古房價2024年平均成交行情達每坪來到成交價30.1萬元，且與2020年相比漲勢也達29.7%，今（14）日磐鈺營建機構「昕昕裏山」落成，觀察2年來轉手漲幅30%，漲勢不輸高鐵特區與高鐵站區。

「昕昕裏山」出售掛售的物件並不多，其中6樓戶40坪物件，在2022年預售時以997萬元成交，拆算單價27.47萬元，直至2024年8月轉手以1300萬元出售，拆算單價每坪飆到36.39萬元。

磐鈺營建機構總經理張立杰表示，預售時快速完銷，他自嘲「應該當初定價有問題」。張立杰表示：「當初想想一坪2字頭我們還設計複層玻璃，連業界都傻眼。」

▲「昕昕裏山」過去主力成交總價落在千萬元，但隨營建成本墊高，業者認為烏日區已經不可能再現2字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

過去該案有不少千萬元以下總價交易，張立杰說：「目前營建成本高漲、土地成本不降，售坪一坪基本上都要50萬元，要真的找到千萬元以下的新案，大概規劃坪數只能20坪。」

住商不動產中區執行協理賴萬指出：「目前烏日區主要房價漲勢集中於高鐵特區，該區域在高鐵與台鐵雙鐵機能加持之下，上市櫃品牌建商進駐，並有第一大加持，讓區域基本行情每坪成交價已站穩5字頭。惟烏日舊市區較少新案進駐，商圈房價相對親民，以不到4字頭價碼來說，目前新屋價與預售價還有落差10萬元，其實還有補漲的空間。」

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