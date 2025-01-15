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養蚊9年！左營透店開價破億終於售出　傳在地建材業者出手

記者張雅雲／高雄報導

台積電高雄廠2025年量產，不但帶旺周邊房市，連店面也受惠。左營民族一路周邊有高鐵左營站、榮總，距離台積電楠梓廠也不遠，就有開價破億的店面，從完工後空置至今9年，一天都沒使用過也在近期售出，專家分析，台積效應讓自用型買家積極進場。

《地產詹哥老實說》EP240／央行看不見的手！　海嘯第一排憂：偏門全堵死「還要加碼」

▲▼ 台積電,榮總,店面, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲左營民族一路周邊有高鐵左營站、榮總，距離台積電楠梓廠也不遠，就有開價破億的店面，從完工後空置至今9年，在近期售出。（圖／記者張雅雲攝）

民族一路以內需市場為主、客源穩定，除有建商積極收購舊透天整合土地外，大型店面以往因總價高，購買族群相當受限，在地仲介透露，早期3、4個月才會帶看1~2組客戶，現在1個月就有多組客戶詢問。

▲▼ 台積電,榮總,店面, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲受台積電在楠梓設廠影響，不少企業進駐高雄，需要企業總部、商辦設點，帶旺大型透天的店面的詢問度大增。（圖／記者張雅雲攝）

受台積電在楠梓設廠影響，近期有很多台積電周邊廠商出現租賃需求，甚至有不少企業進駐高雄，需要企業總部、商辦設點，帶旺大型透天的店面的詢問度大增。

在地仲介透露，民族一路有2棟完工9年，空置至今的電梯透店，一天都沒使用過，根據實登，之前屋主入手價分別為9430萬元、9200萬元，近年陸續分別開出1.38億元求售，另一棟開價1.08億元，在近期出現新買家成交。

交易日期 成交價 開價 現況
2022/3 9430萬 1.38億 銷售中
2022/8 9200萬 1.08億 近期售出

▲民族一路開價破億店面。（ETtoday製表）

據了解，成交該戶目前尚未完成過戶，負責銷售的仲介透露，成交價接近億元，新買家為高雄在地建材業者，工廠在大寮，入手後將做為北高雄展示中心。

永慶不動產高雄市政總裁加盟店長許霈茹表示，民族一路距離高鐵左營站、榮總等都不遠，該區為早期發展生活圈，生活機能相當發達，目前區域地價落在115~130萬元，屋齡20~30年大樓，成交價23~28萬元，部分10~15年大樓，成交價30~32萬元，多以自住客為主，商圈消費力強。

▲▼ 台積電,榮總,店面, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲不少企業進駐高雄，因需要企業總部、商辦設點，帶旺大型透天的店面的詢問度大增。（圖／記者張雅雲攝）

由於該區不少店面為住商混合，受豪宅4000萬元的限貸線影響，以總價1億元店面為例，原本就只能貸款4成，去年信用管制後剩3成，墊高購屋門檻，前幾年不少高總價店面，買氣出現停滯。

許霈茹表示，近期北高集齊「天時、地利、人和」的優勢，除了有台積電議題不斷發酵，隨上下游產業鏈積極進駐，引進大量人口紅利，大型店面物件詢問度大幅提升，已出現不少自用型買家陸續卡位。

《地產詹哥老實說》EP240／央行看不見的手！　海嘯第一排憂：偏門全堵死「還要加碼」

關鍵字：台積電高雄店面自用型買家民族一路永慶不動產

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