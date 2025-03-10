桃園舊城再生亮點！新民停車場都更　精華商業區吸15家業者搶進

▲新民立體停車場位在鬧區，步行即可達桃園火車站及綠線G08站（示意圖／載自pixabay)

記者陳致平／桃園報導

桃園市政府推動舊城再生計畫，位在桃園舊城區內的新民立體停車場使用已逾40年，因建物結構已陸續出現公共安全問題，由市府跨局處合作，交通局辦理拆除工作，住宅發展處同步啟動公辦都更招商工作。日前舉辦都市更新實施者招商說明會，期徵求民間實施者，現場有多家有興趣投資者出席，全案招商投標日期至3月31日止。

住宅處處長邱英哲說明，新民立體停車場公辦都更案的全名是「桃園市桃園區桃園段長美小段232地號等15筆土地都市更新事業公開評選實施者案」，基地正對文昌公園，緊鄰桃園國小，僅靠步行即可達桃園火車站及綠線G08站，為桃園舊城區精華商業區土地。

▲桃園新民立體停車場公辦都更招商說明會登場。（圖／桃園市政府住宅發展處提供）



邱英哲指出，為擴大都更效益，住宅處2024年間積極整合周邊私有土地，納入都更的面積由原公有土地3,333平方公尺擴大至5,075平方公尺，其中公有土地面積占逾65%。公告招商自去年12月31日貼出後，不乏雙北有經驗的都更案廠商洽詢，全案招商投標日期至今年3月31日止。

邱英哲進一步說明，為更清楚說明本案招商內容，舉辦招商說明會，就基地規劃需求向有興趣投標者進行說明，該基地屬都市計畫商業區建蔽與容積為80%及380%， 初估可建2~3棟大樓 ，市府分回1棟規劃圖書館分館、長青學苑，1～3樓層規劃引進文創相關品牌，其餘為商辦空間。說明會現場有15家有興趣投資者出席，與住宅處交流招商需求相關議題。

新民立體停車場公辦都更是桃園舊城再生計畫的指標，拆除重建後，將引入更多元的服務機能，增加開放空間，改變都市風貌，並搭配周邊桃園車站前中正路、景福宮和民權路的人本環境改造工作，可望為桃園站前商圈帶來全新樣貌。