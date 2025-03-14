房客退租！門一開惡臭狂飄　房東大驚：以為美女愛乾淨

▲房東以為2名貌美女子會維持環境整潔，沒想到房子淪為垃圾屋，大為震驚。（示意圖，與本文無關／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

房東抱怨，她把房子租給2名外貌甜美的女子，但當她們退租之後，這才發現2人是地獄房客，「門一開惡臭撲鼻而來，屋子遍布垃圾，髒衣服堆疊在一起沒洗，讓人忍不住想吐」，直呼以為美女愛乾淨。

星洲網報導，房東把房子租給2名打扮得體的貌美女子，認為她們應該懂得照顧環境衛生，但直到2人退租之後才發現真相，原本乾淨衛生的房子淪為「垃圾屋」，花費極大功夫才把她們留下的殘局收拾乾淨。

「門一開惡臭撲鼻而來，屋子遍布垃圾，髒衣服堆疊在一起沒洗，讓人忍不住想吐」，房東稱，屋裡地板上除了垃圾還有沙塵，床底下有食物殘渣，「這根本就不是一般人可居住的環境」。

房東直言，「這是什麼樣的女子？外表妝容很迷人，但其實私底下卻是垃圾蟲，一點自律也沒有」，這次的經歷讓人感到震驚，希望未來不會再遇到這種地獄房客。

消息曝光後，許多人對於屋況糟糕程度感到震驚，直呼「房東不容易當」。網友表示，許多房客抱持著反正房子只是租來的心態，所以不會好好照顧房子，也有人建議房東要考慮在租賃協議納入每月物業檢查的項目。