仁愛路豪宅1億轉手　屋主長抱11年「慘賠4638萬」

記者項瀚／台北報導

仁愛路二段豪宅屋主長抱11年，近期賣屋轉手，竟慘賠4638萬元，跌幅高達3成，相當驚人。房仲表示，慘賠主因是買在2013年豪宅市場高點，加上產品總價在1億元左右，不到頂級豪宅規格，難吸引富豪。

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▲仁愛路二段豪宅屋主長抱11年，近期賣屋轉手，竟慘賠4638萬元，跌幅高達3成。（圖／記者項瀚攝）

近期實價揭露，中正區豪宅「上海銀行仁愛大廈」16樓戶以1.05億元交易，權狀109坪，拆算單價114萬元。對照2013年成交的1億5138萬元，慘賠高達4638萬元，跌幅高達3成，該筆交易也未備註為特殊交易。

值得關注的是，該社區同月12樓戶也出現交易，雖然坪數小了一些，但成交單價卻來到135萬元，比16樓賠售戶高不少，且2戶總價金額差不多。

經查異動索引，慘賠的16樓戶賣方是英屬維京群島商元璽公司，買方則為登記在永和的鐘姓自然人。而12樓戶買賣雙方為其他不同的自然人。

▲「上海銀行仁愛大廈」成交行情整理。（表／記者項瀚製）

該豪宅位於仁愛路二段，過去該處為上海商銀總行大樓，2007年1月拆除改建為「上海銀行仁愛大廈」，規劃地上19層、地下5層的大樓，2009年完工，目前1樓仍為上海商銀仁愛分行。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，「上海銀行仁愛大廈」擁仁愛路正門牌，具鄰近東門商圈、捷運站以及大安森林公園等優勢，周邊中古電梯、華廈成交單價達130萬元價碼。

本次16樓戶之所以賠售，賴志昶說：「主因是屋主早期入手時間為2013年房市高點，當時大坪數、高總價豪宅市場蓬勃，但近年來面對央行限貸，市場量縮，豪宅買氣更是受挫，導致出現價格大幅鬆動現象。」

中信房屋東門永康加盟副店長李采璇表示，該區成交單價落在130萬元上下，本次「上海銀行仁愛大廈」賠售的16戶成交114萬元，是稍微低了一些。

為何跟樓下12樓戶單價差了21萬元？李采璇說，可能的原因很多，像是可能16樓戶屋主較為急售，或是2戶裝潢條件差異甚至，每坪差距20萬元是有可能的。

總結來說，李采璇表示，總價1億元出頭的物件，稱不上頂級豪宅，但又卡到央行高價宅限貸令，在當今市場中非常不利，加上2025房市不明，有些人預期房價會往下走，因此先行賠售出場。

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