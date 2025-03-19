上下班要2小時「會花15K租屋嗎？」　網一面倒：不小的一筆錢

▲會不會想要花1萬5000元租屋？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

對北漂族來說，房租恐怕就是不可避免的開銷，至於通勤族的話，則可以按照路程、通勤花費的時間來選擇是否要租屋。近日就有網友發文透露，她每天都會花2小時通勤，如果是大家的話，會想要花1萬5000元租在公司附近嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「大家會想租屋在公司附近嗎」為標題發文表示，如果大家的月薪是4萬5000元，會不會想要花1萬5000元租屋？如果住在公司附近的話，平時上班走路就可以到了。原PO透露，她目前單程通勤要1小時，來回則是2小時，因此她時常覺得時間不夠用，如果正巧要加班，回到家之後，就真的只能睡覺了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這個通勤時數我會想租，但1萬5真的好貴喔」、「我有租欸，但我跟男友合租，所以一人不到1萬，你可以考慮找合租的看看」、「不會想租超過1萬的房子，6000元都會嫌多」。

也有網友完全不考慮租屋，「因為未來有考慮買房子，如果是這個條件我會通勤，15000存一年下來，是不小的一筆錢」、「不會，我每天來回通勤都3小時了，也不想再花錢租房子，現在年輕想用時間換錢」、「我覺得通勤1小時內都還好，有時候都不一定存得到1萬5了，幹嘛拿去繳房租省吃儉用」

還有網友指出，「薪水4萬5，租1萬5的房子？那你乾脆在家裡附近找3萬左右的工作就好了，建議租金不要超過你薪水1/3以上」、「租房子的費用不要高於薪水的1/3，不然你會很痛苦」、「你可以租便宜一點的，不然1/3拿去付房租好不值得」。