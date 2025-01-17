傳輝達選項之一！　山林匯拿CR1台電南港基地曝：期待有緣

記者項瀚／台北報導

被點名可能被輝達相中的南港「台電CR1」，基地廣達3.06公頃，由愛山林、宏匯集團攜手成立「山林匯集團」拿下。甲山林總經理張境在表示：「以南港來講，輝達可選的地方也不多了，若有這個機會與緣分，我們相當期待。」

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▲被點名可能被輝達相中的南港「台電CR1」，基地廣達3.06公頃。（圖／記者項瀚攝）

「台電CR1」公辦都更案，基地廣達3.06公頃（約9245坪），位於市民大道八段、向陽路口，距捷運昆陽站約300公尺、台鐵南港站僅約700~800公尺，由愛山林、宏匯集團攜手成立「山林匯集團」拿下。

甲山林集團總經理張境在出席都廳大院X「國際新三重．藝術盛宴」記者會，會後他受訪表示：「10年前大家還看不懂南港，給人黑鄉的感覺，但隨各項建設發展、產業進駐，現在大家對南港的認知已完全不一樣，都看得懂了。」

張境在說：「集團對南港地區相當熟悉，也相當看好，過去經手『世界明珠』代銷，藉由該案讓市場看到南港的潛力、國際化以及能創造多大的產值，現在該區住宅房屋單價沒有低於120萬元的了。」

至於本次得標的「台電CR1」公辦都更案，張境在表示：「該案為辦公、商業、住宅綜合體開發，總產值千億元，山林匯占27.64%，分回部分住宅銷售；辦公部分為台電資產，但我們要回租包租，至於台電未來是否出售，就要看他們的內規。」

張境在表示，「台電CR1」住宅、商辦與商業比例約占各半，目前產品還在規劃。輝達進駐的可能性高嗎？張境在說：「我們期待，我們也只能期待而已，高不高要問黃仁勳，但以南港區來講的話，可以選的地方也不多了；輝達就像台積電，高階工程師進駐後可帶動區域整體發展、產值，如果有這個機會和緣分，我們絕對樂觀其成。」

▲南港地區大面積開發案整理。（表／記者項瀚製）

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示，輝達先前傳出以29億元承租「潤泰玉成辦公大樓」10年，認為本次再度選擇南港有一定可能性。此外他也表示，南港地區大面積土地、超過千坪的土地供給量少，能有足夠規模能滿足輝達的大概只有「台電CR1」、「南港調車廠」、「富邦大南港」等等。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，「台電CR1」以商辦的角度來看，是相當不錯的點位，許多企業總部都座落於此，該區除了緊鄰捷運昆陽站，連接高速公路也方便，且走向陽路能快速串聯內科，區域每坪租金站穩2000元以上。

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