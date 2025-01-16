【廣編】藝術大師陳釙贈畫展揭幕！三重躍上國際藝文舞台

▲為呼應新北市文化局即將遷至第二行政中心，展現這座城市文化氣質，特邀抽象畫風聞名的藝術大師陳釙贈，於1月16日起於三重都廳大院舉辦「意象 · 無相–陳釙贈個人油畫展」，注入嶄新的藝文風潮。

圖、文／甲山林提供

三重，與你想的不一樣！

曾以煙囪與工廠為標誌的三重，如今已褪去工業印象，以科技與文化為雙引擎，華麗蛻變為一座具有國際格局的活力城市。隨著新北第二行政中心即將進駐與新北科技園區高速成形的帶動下，公共建設逐步兌現，創造就業機會與人口紅利，高速引領未來大台北數十年發展，下一座新板特區就在國際新三重。

為呼應新北市文化局即將遷至第二行政中心，展現這座城市文化氣質，特邀抽象畫風聞名的藝術大師陳釙贈，於1月16日起於三重都廳大院舉辦「意象 · 無相–陳釙贈個人油畫展」，注入嶄新的藝文風潮。作為當代畫壇的形色大師，陳釙贈的藝術之路別具特色，他將職場時代累積的5000多張透視圖基礎，轉化為深具個人風格的抽象表現，展現出與眾不同的藝術張力。此次展覽備受各界高度關注，前監察院院長錢復、前公視董事長暨海基會董事長吳豐山等多位政界重量級人物親臨現場，共同見證藝文盛宴，「都廳大院」作為三重藝術新座標，更添閃耀光芒。

三重深耕百年文化底蘊，憑藉黑膠音樂、電影藝術及宗教美學構築出獨特的藝術氛圍，發展出獨特城市特色，孕育著無數藝術人才。如今在政府與民間企業大量資金挹注下，三重正迎來跨越時代的轉型。透過市府建設的全面推進、科技園區的高效布局、四通八達的交通路網以及宜居的綠地規劃，三重不僅拉動區域房市熱潮，更加速科技與金融產業集聚，為城市創造強勁的發展新動能。文化與科技交融，歷史與未來交匯，三重將引領下一波城市發展浪潮，為未來埋下強韌的成長根基。