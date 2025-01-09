愛山林揪好友砸36億入手高雄木材廠　自曝：暫不開發

▲愛山林建設（2540）8日不受央行祭出信用管制影響，砸下36億元大手筆獵地，入手三裕木業廠房。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲、項瀚／高雄報導

代銷龍頭甲山林集團近年積極布局高雄，旗下愛山林建設（2540）8日不受央行祭出信用管制影響，與好友砸下36億元大手筆獵地，入手三裕木業廠房，該地位於高雄大寮，換算單坪地價約18萬元，專家分析，1字頭入手甲種工業區土地，也算符合區域行情。

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愛山林8日公告購買土地及建物消息，買下高雄市大寮區磚子磘段3895地號等38筆土地，以及251建號等29筆建物及其附屬建物，土地面積達1萬9447.46坪，建物面積約1萬5704.3坪，附屬建物約118.33坪的三裕木業的廠房用地，賣家為三裕木業。

該筆交易總價為36億元，愛山林出資1/3、12億元，換算每坪土地價格約18.51萬元。根據地籍謄本，該建物屋齡40年，三裕木業為第一手持有至今。

愛山林表示，本次購地是和好朋友一起買，目前暫無法透露其背景，而該地使用分區為工業地，短期內不會進行土地變更住宅推案，未來再做進一步開發打算。

▲該廠房地段相當精華，位於鳳山、大寮交界，距離捷運大寮站也不遠。（圖／記者張雅雲攝）

先前愛山林祝文宇受訪時表示，公司經營代銷多年，選地眼光精準，除了強調房市供需的重要性，也提到看好高雄，許多科技大廠、AI產業鏈陸續進駐，帶動區域房產市場發展。祝文宇先前表示，愛山林會持續增加自建比例，未來3年可能達到9成比例，並把資本額做大，把資金放到上市公司，才能繼續買地。

大高雄建築公會理事長洪光佐表示，該廠房地段相當精華，位於鳳山、大寮交界，距離捷運大寮站也不遠，一般大寮建地單坪已經來到20~30萬元，該地土地使用分區為甲種工業區，成交價相當符合區域行情。

洪光佐說：「若不變更土地使用分區，以工業區土地開發，規劃目前主流的智慧廠房，附近有大發、和發工業區等，新廠房也相當有需求。」

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