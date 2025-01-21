英房貸利率飆至4.88%！　追平17年來最高水平

▲英國房貸利率飆升。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

隨著英國借貸成本飆升，數十萬英國屋主面臨房貸利率上升的威脅。主要貸款銀行Virgin Money於1月宣布，將其新的2年期和5年期固定房貸利率提高0.2%，部分重新抵押貸款的利率也同步上調。

L&C Mortgages副總監霍林沃斯（David Hollingworth）透過電子郵件告訴CNBC，「市場對基準利率今年下降的速度和幅度的樂觀情緒已經減弱。雖然預計利率仍將下調，但改善的幅度可能更小，頻率也更少，這已使固定房貸利率上升。」

房貸貸款機構原本被預期會隨著利率放緩而降低借貸成本，但英國經濟前景的不確定性引發對英國政府公債（gilts）的拋售，推遲了市場對借貸成本下降的預期，暗示利率可能會長時間保持在較高水平。

英國10年期公債殖利率在一月上旬，維持在4.88%左右，延續一月初觸及2008年以來最高水平的升勢。根據LSEG的調查，市場現預測英格蘭銀行（Bank of England）在3月的下一次會議中有62%的機率會下調25個基點；然而，此後的前景尚不明朗。

房地產網站Rightmove的房貸專家史密斯（Matt Smith）表示，借貸成本上升短期內可能推升房貸利率，進而影響貸款機構。他指出，今年將有數十萬借款人面臨當前房貸合約到期的情況，包括那些在利率超低時（多約5年前）簽訂的合約。

霍林沃斯建議借款人立即鎖定新利率，以避免進一步上調，並可在條件改善時於完成前重新檢視合約。

史密斯表示，隨著買家試圖在即將增加的印花稅土地稅（Stamp Duty Land Tax）之前搶先交易，預計房地產交易量將增加，這可能促使貸款機構在短期內保持較具吸引力的借貸利率。

「儘管成本增加，但我們正處於房地產市場全年最繁忙時期的起點，因此我預計貸款機構仍會試圖利用需求熱潮，推出盡可能吸引人的利率方案。」史密斯說道。