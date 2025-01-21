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汐東捷運3月動工　3大房市潛力區「交易量縮2~3成」

▲▼ 汐止房市 。（圖／記者項瀚攝）

▲捷運汐止東湖線將於3月動工。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

捷運汐止東湖線將於3月動工，觀察3大房市潛力區，包括汐止、七堵、暖暖這4年來的房市價量，呈現量縮價漲，房價漲幅17.7~24.3％，但量縮2~3成。汐止房仲表示，捷運建設利多，讓屋主們頗為惜售。

《地產詹哥老實說》EP240／央行看不見的手！　海嘯第一排憂：偏門全堵死「還要加碼」

新北捷運汐止東湖線終於在2024年底簽約，預計2025年3月動工、2032年完工，未來將串連基隆捷運以及台北民生線。台灣房屋集團趨勢中心觀察，因基捷晉升為新興捷運潛力區的汐止、基隆七堵和暖暖3大行政區房市價量表現。

從2021年綜合規畫報告核定後至今，這3大區塊近4年的平均房價，增幅在17.7~24.3%，其中暖暖區平均單價甚至還有1字頭。

不過，觀察建物買賣移轉棟數，近4年交易量竟全數下滑3成左右，汐止區2021年還有6001棟，但到了2024年卻銳減至4432棟，減幅26.1%。基隆七堵、暖暖交易量近4年都有3成降幅。

▲▼ 。（圖／台灣房屋統計）

▲未來基隆捷運沿線行政區移轉、房價統計。（圖／台灣房屋統計）

台灣房屋汐止加盟店店長林威勳表示，這4年汐止的交易量下滑，主要是因為汐止不像新北的板橋、新莊、土城、林口等地區有大型的重劃區腹地，讓建商的推案量相當受限，預售案大多集中在湖前、汐止商圈，成交單價約72~78萬元。

而汐止中古屋部分，林威勳說：「20年上下的電梯大樓產品較多，成交價普遍5字頭，房價相對北市親民，因此吸引不少台北內湖和南港的首購族，以及內科、南港軟體園區的工程師來此購屋。」

林威勳說：「自從去年底捷運汐東線確認於2025年3月開工後，沿線站點詢問度和帶看量都有增加，有些台北置產族尋找未來捷運站點周邊的物件擇優進場，不過自用族也要留意捷運完工之前，會須先歷經至少10年的施工交通黑暗期。」

永義房屋汐止建成公園加盟店長王朝永補充：「受惠捷運建設利多，汐止委售量降低，尤其是在去年決標之後，屋主更是惜售，不少賣方把房子先收回去，想到捷運動工、完工的階段再賣。」

至於基隆地區，台灣房屋基隆仁愛加盟店店長陳立傑表示，汐東線開工的話題，對目前的基隆影響尚未發酵，畢竟基隆興建捷運時程更久，不過暖暖的房價在基隆相對親民，買方不乏新北汐止、瑞芳區的首購與換屋族，選擇此區能購得較大空間、房價便宜的房子。

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關鍵字：汐東捷運汐止基隆房價量縮台灣房屋

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