ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

基隆51年老公寓「總價只要500萬」他心動！專家曝1原因：可以買

▲▼房市,空拍,鐵皮屋,新北市。（圖／記者項瀚攝）

▲原PO想買基隆老宅。（示意圖／記者項瀚攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，阿嬤有個朋友想賣基隆七堵的老公寓，3房1廳1衛，20坪，雖然屋齡51年，但總價500萬元，便宜的價格讓他很心動，畢竟在其他地區很難找到這樣價格的房子，因此很猶豫。對此，信義房屋專家表示，「不要想著轉手賣賺錢，只是要自己住得舒服，就可以買」。

有網友在Dcard發文，今年26歲，目前從事業務工作，年終獎金保底有6個月，每月收入加上股息約有5萬元，阿嬤有個朋友想賣基隆七堵的老宅公寓4樓，20.72坪、3房1廳1衛、屋齡51年、樓層4、5樓，不需要頭期款，總價500萬元，可以分期慢慢還，每月還款1.4萬元就好。

他坦言，雖然很想搬離基隆，但老公寓的條件很誘人，如果在其他地方買房，付完頭期款和裝潢費，會相當吃緊，「如果買了這個老公寓，有在想說，反正有房放著，或者租出去好像都挺划算的」。

貼文曝光，網友勸退，「基隆加51年，賣我100萬都要想很久，基隆沒什麼發展性，投資就算了」、「51年很多要修了，不只室內、室外、共同管線、外牆等等，建議不要」、「屋齡五十一年不會買，買下去，整理房屋的錢花不完」、「50年公寓要住一定要做翻新水電等基礎工程，至少一百萬起跳，否則有安全性問題」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若單純以財務上的考量，買了是值得的，「因為月付金跟租金是一樣的」，不過他提醒，買基隆的老房子，就不要想著要改建，或是要轉手賣賺差價，自己住得舒服就好。

關鍵字：基隆七堵老公寓低價網友

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

重劃會無法正常運作　興港自辦市地重劃耗時24年恐解散

台南北區近年發展迅速，土地效益驚人，已經自辦重劃24年的興港自辦市地重劃區，位於大港寮內，目前工程進度已達90%仍未竣工，若未在7月31日前完成，台南地政局後續依規辦理解散。

40分鐘前

衣服曬不乾又臭！他苦惱「怎樣才會香香的」　網曝加1物：不會臭

曬衣服最怕遇到下雨天，不只衣服不會乾，還可能有濕悶的味道。就有網友指出，即使已經北漂4年，但還是不能適應曬衣、曬棉被要看天氣的狀況，「請問北部要怎麼把衣服曬香？」對此，就有過來人提供小撇步。

44分鐘前

房仲業「沒客人成常態」　年後恐釀2成離職潮

歲末各產業公布年終獎金之際，房仲業卻開心不起來，2024下半年起遭遇限貸令、第七波打炒房，業績一落千丈，不少人收入掛蛋，沒有年終就算了，產業大老還預告2025年持續走空，讓房仲業只能勒緊褲帶過新年。CTWANT記者走訪多家房仲業詢問現況，「一個禮拜完全沒客人已經是常態」，新人會先走一批，老鳥繼續撐，推估恐釀2成離職潮。

1小時前

本來在台北工作「想去花東生活」　網曝現況：租房沒有比較便宜

住在不同的縣市，開銷也就不太一樣。近日有網友發文透露，他目前在台北工作，不過近日有意前去花東，如果他找一份月薪4萬的工作，生活水準是否還可以？並且有機會存下一些錢呢？貼文曝光後，引發底下網友討論。

1小時前

買房後「會邀親友、同事？」大票勸低調　苦主：超後悔說的

買房子是人生大事，若成功晉升有房族，是相當值得慶賀的事情。不過就有網友發問，「買房後 ，有人沒讓家人、親友、同事來嗎？大家都高調還低調？」話題引發討論。

2小時前

基隆51年老公寓「總價只要500萬」他心動！專家曝1原因：可以買

一名男網友表示，阿嬤有個朋友想賣基隆七堵的老公寓，3房1廳1衛，20坪，雖然屋齡51年，但總價500萬元，便宜的價格讓他很心動，畢竟在其他地區很難找到這樣價格的房子，因此很猶豫。對此，信義房屋專家表示，「不要想著轉手賣賺錢，只是要自己住得舒服，就可以買」。

3小時前

傳輝達選項之一！　山林匯拿CR1台電南港基地曝：期待有緣

被點名可能被輝達相中的南港「台電CR1」，基地廣達3.06公頃，由愛山林、宏匯集團攜手成立「山林匯集團」拿下。甲山林總經理張境在表示：「以南港來講，輝達可選的地方也不多了，若有這個機會與緣分，我們相當期待。」

4小時前

比阿祖還老！　大溪「清光緒建成」147年古宅180萬成交

全台房價高漲，連老屋也很搶手。根據實登統計，桃園大溪老街去年1月出現一處透天部分持分交易，該戶屋齡高達147年，為清朝光緒年間、1877年建成，屋齡比阿祖還老，總價180.7萬元成交，創去年六大都會區中，屋齡最老交易。

5小時前

一晚2.9萬！黃仁勳來台都住「這酒店」　科技大老愛它原因曝

輝達執行長黃仁勳抵台後，再度掀起「追勳潮」，昨晚（16日）赴台中逢甲夜市，沒想到人潮太多擠不進去，行蹤引發關注，包括下榻的台北「文華東方酒店（Mandarin Oriental, Taipei）」也掀起討論。事實上，該間酒店是國內外名人下榻首選，平均每晚房費達2.9萬元。

5小時前

「高雄版西門町」養蚊店面終租出　在地：夢回千禧年

新堀江、玉竹商圈曾有高雄版西門町之稱，不過近20年隨著商圈轉移、店面租金貴，不少店面空置養蚊多年，近期玉竹商圈突復活，空置多年的店面突有新店進駐，就有在地商家透露，來人增3成，驚呼感覺回到千禧年。信義房屋專家表示，租金調降是主因。

5小時前

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

一晚2.9萬！黃仁勳來台都住「..

跟房仲「簽專約」13天反悔　法..

「33坪卡百億都更案」延宕7年..

中和車位招租　他見「矮牆邊小空..

仁愛路豪宅1億轉手　屋主長抱1..

高雄20多年牛肉麵店年前熄燈　..

1200萬當島主！　白河水庫萬..

比阿祖還老！　大溪「清光緒建成..

台北橋站稀有新案「邑城仰睦」吸..

他想做「整體浴室」台灣卻少見　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

重劃會無法正常運作　興港自辦市..

衣服臭掉！他問「怎樣曬才會香」..

房仲業「沒客人成常態」　年後恐..

本來在台北工作「想去花東生活」..

買房後「會邀親友？」　苦主：超..

基隆51年老公寓「總價只要50..

傳輝達選項之一！　山林匯拿CR..

比阿祖還老！　大溪「清光緒建成..

一晚2.9萬！黃仁勳來台都住「..

「高雄版西門町」養蚊店面終租出..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366