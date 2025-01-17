基隆51年老公寓「總價只要500萬」他心動！專家曝1原因：可以買

▲原PO想買基隆老宅。（示意圖／記者項瀚攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，阿嬤有個朋友想賣基隆七堵的老公寓，3房1廳1衛，20坪，雖然屋齡51年，但總價500萬元，便宜的價格讓他很心動，畢竟在其他地區很難找到這樣價格的房子，因此很猶豫。對此，信義房屋專家表示，「不要想著轉手賣賺錢，只是要自己住得舒服，就可以買」。

有網友在Dcard發文，今年26歲，目前從事業務工作，年終獎金保底有6個月，每月收入加上股息約有5萬元，阿嬤有個朋友想賣基隆七堵的老宅公寓4樓，20.72坪、3房1廳1衛、屋齡51年、樓層4、5樓，不需要頭期款，總價500萬元，可以分期慢慢還，每月還款1.4萬元就好。

他坦言，雖然很想搬離基隆，但老公寓的條件很誘人，如果在其他地方買房，付完頭期款和裝潢費，會相當吃緊，「如果買了這個老公寓，有在想說，反正有房放著，或者租出去好像都挺划算的」。

貼文曝光，網友勸退，「基隆加51年，賣我100萬都要想很久，基隆沒什麼發展性，投資就算了」、「51年很多要修了，不只室內、室外、共同管線、外牆等等，建議不要」、「屋齡五十一年不會買，買下去，整理房屋的錢花不完」、「50年公寓要住一定要做翻新水電等基礎工程，至少一百萬起跳，否則有安全性問題」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若單純以財務上的考量，買了是值得的，「因為月付金跟租金是一樣的」，不過他提醒，買基隆的老房子，就不要想著要改建，或是要轉手賣賺差價，自己住得舒服就好。