媳婦超多房「獨佔公婆房產」　1原因不演了！她怒：婆婆當得很憋屈

▲原PO怨嘆，「怎樣我一個婆婆當的這麼憋屈？」（圖／CFP視覺中國）



網搜小組／劉維榛報導

「我們是大家庭！」一名婆婆抱怨，兒子因工作住在外縣市，等於婚房被媳婦一人獨佔，且不付租金、水電費，事實上，媳婦擁有多間房在收租，因此讓原PO內心不平衡。如今兒子想再買一間房，要原PO幫出頭款，殊不知拒絕後，媳婦開始疏遠公婆，兒子甚至被洗腦，讓原PO大罵「怎樣我一個婆婆當得這麼憋屈？」

一名婆婆在《靠北婚姻》透露，媳婦婚前就買了好幾間房子，結婚後，原PO提供房子給他們住，這一年以來都沒有付房租、水電費，反觀自己當起包租婆，而且兒子因工作住在外縣市，「代表她一人獨佔我們家一間房產！」

原PO直言，常聽親家不時炫耀，說兒子娶到一個「金礦」，這番言論讓原PO十分反感，「我兒子明明賺比她還多」，而兒子媳婦家就住在附近，但她卻不曾來探望兩老，讓原PO感到再次心寒。

順便一提，因為兒子是長子，當初提親時，親家說好會幫忙帶孫子，如今媳婦突然改口不想生了，話中似乎暗示著，公公婆婆是否願意幫忙育兒。

而最近兒子告知想買房，詢問原PO是否能贊助頭期款，豈料她以「在看看吧、房價太高」為由婉拒後，媳婦態度整個大轉變，不參加家族活動，訊息也不回，更向兒子抱怨身處在小家庭比較好。

對此，原PO無奈苦訴，當初媳婦嫁進來，明明就知道他們是大家庭，也都會參與家族活動，如今聽到沒有頭期款後就不演了，「也不知道是不是兒子被洗腦了，怎樣我一個婆婆當得這麼憋屈？」

底下網友熱議，「跟媳婦收房租啊，不用生氣吧，提醒你，媳婦對你跟家族都沒有義務哦，再提醒一個，你也沒義務幫兒子出頭期款」、「兒子賺比媳婦多，但付不起頭期款，媳婦卻有很多房子...這太奇妙了」、「房子收回，讓小倆口自理」、「妳一開頭就在講大家庭，我也是立馬變臉」、「水電妳不要繳，等沒水沒電，他們就會繳了啊」、「本來就沒必要非參與男方家活動，兒子不參與那應該找兒子溝通，不是先評論媳婦」、「誰跟妳大家庭，妳自己的兒子管不住，還要管別人嗎」、「計較太多了！煩惱多，妳當然靠北」。

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