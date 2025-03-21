會不會睡在「房東附的床墊上？」　過來人有解：睡得很安穩

▲會直接睡在房東附的床墊上嗎？。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

很多房東租房都會附家具，方便租客可以直接入住。不過近日就有網友發文表示，如果房東有把房子清掃乾淨，但看得出床墊有使用痕跡，大家還會直接睡嗎？還是會自己買新的床墊呢？貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在Dcard上，以「租房的會睡房東現有的床嗎」為標題發文拋問，大家租房後，會直接睡在房東附的床墊嗎？他透露自己的房東其實人不錯，而且也算有把屋子整理、打掃乾淨，不過床墊則是舊的，可以看出上一個房客的使用痕跡。

原PO說，他目前有買床包和保潔墊，只是因為床墊有點舊、有點塌陷，所以睡的時候會感覺到彈簧，不太舒服。雖然他有跟房東說過這件事，但對方表明若要更換，就得自掏腰包，且舊床墊要先留著，或是退租時要把新的床墊留下。對此，他就想知道大家的想法。

▲租客會自己買床墊嗎？（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不會租這種房欸，說房東人很好，結果床墊塌不肯換，以後大概會發生其他東西壞掉也不肯修的狀況」、「真的很討厭房東都附爛床墊，躺到這種傳統彈簧床我都會睡不好」、「如果是床墊已經凹陷，建議換掉吧。我會直接買新的床墊 舊的就墊下面或塞床底，自己買的當然要帶走」、「我是你的話會自己買一個新的，然後把房東附的塞在床板下面」。

其中還有網友建議，「朋友推薦我買薄墊放上去，加一層躺感整個差很多，睡得很安穩」、「鋪5公分薄墊」、「真的很難睡，後來也是放一張薄墊才解決」、「我會放一張薄的床墊代替，除非你會住超過5年，不然那個床墊給房東不划算」。