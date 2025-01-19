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新北變更三重、土城「市有土地」　將規劃739戶社宅

▲▼新北土城、三重基地未來建築規劃構想。（圖／新北市城鄉發展局）

▲新北土城（圖左）、三重基地（圖右）未來建築規劃構想。（圖／新北市城鄉發展局）

文／中央社

新北市城鄉發展局表示，選定三重區機關用地、土城區停車場用地等2處基地，變更為社會福利設施用地，預計將可分別提供約352戶及387戶社會住宅。

新北市政府城鄉發展局今天發新聞稿指出，為增強公有土地使用效益，優先盤點新北市轄內具變更可行性且低度利用的市有土地作為社會住宅使用，推動自建社會住宅。

新北市城鄉發展局長黃國峰說，這次社宅變更案分別為三重區、土城區2處基地，三重區富貴段基地原為機關用地，東鄰五華街、西接集智街、北至三賢街，總面積約0.3141公頃，現況為集智綠地及碧華里開心農場。

土城區板院段基地則原是停車場用地，位在金城路二段、青雲路交接處，面積約0.4296公頃，現況為土城逾期車輛放置場。

新北市城鄉發展局說明，三重富貴段基地周邊除東側淡水河畔帶狀公園外，600公尺範圍內有大山公園、太陽公園及碧華公園等9處公園綠地開放空間；土城板院段基地鄰近土城清水國小、中正國中，周邊有土城綜合體育場及清水公園等，生活機能完善。

新北市城鄉發展局表示，2處以取得綠建築、智慧建築、無障礙環境及耐震等標章為原則規劃設計，結合公益設施空間，打造多元青年社會住宅，並將以低建蔽率規劃留設開放空間，確保公設服務水準，提供周邊居民休憩、活動公共空間。

關鍵字：新北市社會住宅土城三重區城鄉發展局

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